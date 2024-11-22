星巴克擬售大陸股權 彭博報導：可能引進在地夥伴

彭博資訊引述知情人士報導，美國咖啡連鎖店星巴克（Starbucks）正在評估如何發展中國大陸的事業，不排除出售股權，引進在地合作夥伴。

知情人士透露，星巴克非正式評估了潛在投資人的興趣，其中包括中國大陸私募基金公司，也考慮吸引在相關領域有經驗的大陸本地企業集團或業者。

星巴克發言人本周回覆彭博記者求證時說：「本公司完全致力於自身的業務和合作夥伴以及在中國的發展。我們正努力尋找最佳的成長途徑，包括探詢策略合作夥伴關係。」

彭博先前報導，星巴克面臨來自投資公司Elliott 投資管理公司的壓力，Elliott希望星巴克加強檢討中國大陸的事業。在過去幾年中，麥當勞和百勝餐飲集團均已分拆大陸業務，並出售股權給私募基金，以爭取更大成長，也迎合在地口味。

中國大陸是星巴克全球第二大市場，最近一個會計年度為星巴克帶進營收淨額30億美元，年減1.4%。

從同店銷售情況來看，財報指出，星巴克中國2024財年同店銷售額下降8%，其中同店交易量與去年持平，受頻繁促銷環境影響，平均客單價下降8%。

從門店拓展角度看，2024財年星巴克中國全年淨增790家門店，增長12%。截至報告期末，星巴克中國門店數為7,596家。

藍鯨新聞報導指出，星巴克門店數的拓展主要在廣大的下沉市場（三線以下城市、縣鎮與農村地區），全年近半數的新增門店位於三線及以下城市。

值得一提的是，當前中國大陸咖啡市場競爭激烈，資料顯示，截至今年9月，大陸咖啡門店總數19.7萬家，近一年新開門店數7萬家，淨增長2.7萬家。從閉店情況看，近一年閉店數4.3萬家，閉店率超過50%。

談及未來發展，星巴克中國首席執行官劉文娟曾表示，中國咖啡市場持續發生深刻改變，促銷頻繁，整個行業整體承壓，我們的同店銷售因此受到影響。

星巴克新任執行長尼可（Brian Niccol）上個月在法說會上表示，他正全盤評估在大陸的業務，並表示當地競爭「劇烈」，總經環境也「艱困」。尼可進一步表示，星巴克需要找出如何在大陸擴展的辦法，並持續探詢長遠可帶來幫助的策略合作夥伴。