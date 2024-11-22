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華為量產AI晶片 有變數

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

儘管持續受美國政府打壓，大陸科技巨頭華為仍計畫在明（2025）年首季大規模量產其最先進的人工智慧（AI）晶片-昇騰910C（Ascend 910C）。然而，這款晶片良率傳出僅20%左右。同時，由於受美國的限制，華為仍面臨難以生產出足夠晶片的挑戰。

路透引述兩位知情人士稱，華為已經將旗下最新的昇騰910C晶片樣本發給部分科技公司，並且已開始接受訂單。而這款晶片的目的是要與美國人工智慧晶片製造商輝達生產的H100晶片相抗衡。

消息人士續指，910C由大陸晶圓代工廠中芯國際採用「N+2」製程技術，但由於缺乏先進的曝光機設備，所以該晶片良率達20%左右，而先進晶片要取得客觀的商業收益，良率必須得超過70%以上。

消息人士再指，即使是華為目前最先進的處理器，即中芯國際代工製造的昇騰910B晶片，良率也僅有50%左右，這迫使華為大幅削減生產目標，並推遲該晶片的訂單交付。

路透9月曾報導，社群平台抖音母公司字節跳動今年曾向華為訂購逾十萬顆的910B晶片，然而，截至7月為止，字節跳動僅拿到不到三萬顆，交貨速度未能滿足需求，其他大陸科技公司亦有類似問題。

路透還指，美國以威脅其國家安全為由對華為和其他大陸科技公司實施一系列限制。

基於此，華為目前的供應策略是優先滿足政府與戰略性企業的需求，同時，華為還搭配使用台積電的晶片。然而，美國商務部近期已下令台積電，停止出貨7奈米晶片或更先進設計精密晶片給其大陸客戶，並計畫對大陸半導體業務祭出更多的出口管制。

中芯 台積電 美國

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