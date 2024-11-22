快訊

川普人事任命首次挫敗…鐵桿司法部長落馬 蓋茨退出提名

聽新聞
0:00 / 0:00

意法40奈米MCU 華虹代工

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

歐洲晶片製造商意法半導體（STMicroelectronics）近日宣布與大陸第二大晶圓代工廠華虹半導體的新合作計劃，明（2025）年底前將在深圳生產40奈米製程的微控制器（MCU）晶片，用以支持其中長期的營收目標實現。

大陸科技媒體芯智訊指出，意法半導體透過製造重組和成本基礎調整，與當前成本相比，預計到2027年將節省高達數百萬美元。同時，預料2027至2028年的營收約為180億美元，營業利潤率介於22%至24%間。

為實現此一目標，意法半導體執行長Jean-Marc Chery近期宣布，將與華虹集團聯手在2025年底在大陸本土生產40奈米MCU，其認為在大陸進行本地製造對其競爭地位至關重要。

意法半導體製造主管Fabio Gualandris說，在大陸生產的其他原因包括當地供應鏈的成本效益、相容性問題以及政府限制的風險。要透過互補方式，加強意法半導體為大陸客戶服務的能力，並支持半導體區域化和地緣政治方面的要求。

意法半導體現階段正與台積電和三星開展代工合作。在此之際，美國、歐洲、大陸、日本等主要地區都在積極推動更多晶片製造在本地進行。

半導體 奈米 陸客

延伸閱讀

大陸拒絕會晤美防長 奧斯汀遺憾嘆：各國都想看到對話

大陸網友讚賞台灣超商必吃6大美食 點名1品項內餡「和現做一樣」

大陸羽賽／林俊易錯過局末點吞敗 男單全軍覆沒

驚！87歲周遊大陸旅遊重摔流血 李朝永緊急送愛妻入院

相關新聞

關稅戰陰影下 陸明年拚「保5」

在美國關稅戰的威脅陰影下，外電報導指出，中國大陸政府顧問將在下月的中央經濟工作會上提出建議，將明（二○二五）年經濟增長目...

星巴克擬售大陸股權 彭博報導：可能引進在地夥伴

彭博資訊引述知情人士報導，美國咖啡連鎖店星巴克（Starbucks）正在評估如何發展中國大陸的事業，不排除出售股權，引進...

蘇州工業園區 布局大陸軟體名園

由於過去幾年高科技展業遭歐美圍堵，大陸持續加大高新產業發展力道。大陸商務部印發「支持蘇州工業園區深化開放創新綜合試驗的若...

大陸台企聯 張世宏任秘書長

大陸國台辦再傳出人事異動，全大陸台商組織「全國台企聯」新任秘書長，由大陸國台辦經濟局前局長張世宏擔任，張世宏自國台辦退休...

全球潮商2盛會 2800人汕頭聯誼

第22屆國際潮團聯誼年會與第十屆世界潮商大會11月18日至20日在廣東汕頭舉行兩大盛會。本次活動以「潮聚．向汕」為主題，...

兩岸企業家峰會 下月登場

兩岸現存最高層級經貿交流平台—「兩岸企業家峰會」年會將於12月9日、10日在廈門舉行，主辦單位近期已開始廣邀台灣各公會、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。