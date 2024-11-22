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意法40奈米MCU 華虹代工
歐洲晶片製造商意法半導體（STMicroelectronics）近日宣布與大陸第二大晶圓代工廠華虹半導體的新合作計劃，明（2025）年底前將在深圳生產40奈米製程的微控制器（MCU）晶片，用以支持其中長期的營收目標實現。
大陸科技媒體芯智訊指出，意法半導體透過製造重組和成本基礎調整，與當前成本相比，預計到2027年將節省高達數百萬美元。同時，預料2027至2028年的營收約為180億美元，營業利潤率介於22%至24%間。
為實現此一目標，意法半導體執行長Jean-Marc Chery近期宣布，將與華虹集團聯手在2025年底在大陸本土生產40奈米MCU，其認為在大陸進行本地製造對其競爭地位至關重要。
意法半導體製造主管Fabio Gualandris說，在大陸生產的其他原因包括當地供應鏈的成本效益、相容性問題以及政府限制的風險。要透過互補方式，加強意法半導體為大陸客戶服務的能力，並支持半導體區域化和地緣政治方面的要求。
意法半導體現階段正與台積電和三星開展代工合作。在此之際，美國、歐洲、大陸、日本等主要地區都在積極推動更多晶片製造在本地進行。
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