百度Q3每天賺3.7億

百度昨（21）日公布今年第3季財報，營收人民幣336億元，年減3％，淨利潤人民幣76.3億元（約新台幣343億元），年增14%，超出市場預期，相當於每日賺進新台幣3.7億元。

百度財報顯示，百度最核心的線上行銷業務營收人民幣201.1億元，年減5.8%；其他業務營收134.5億元，年增2.7%。

線上行銷業務主要是百度的廣告，受經濟形勢及廣告商轉向短視頻平台影響，百度的廣告業務出現衰退，至於其他業務的增長主要由AI雲業務帶動。從運營數據上看，百度的AI業務進展順利，今年11月文心系列模型處理的日均API調用量達到15億次，較8月的6億次大幅增加。

百度董事長李彥宏表示，百度核心第3季營收表現平平，反映出線上行銷業務的持續疲軟，但AI雲業務的增長抵消了這一影響，文心大模型日益增長的調用量，證明百度強大的人工智慧能力，正在獲得更廣泛的市場認可。

自動駕駛方面，截至10月28日，百度自動駕駛出行服務在大陸累計提供超800萬次的乘車服務；第3季提供的乘車服務達98.8萬次，年增20%。目前，第六代無人車已經在多個城市的公開道路上提供服務。

百度第3季毛利率51.1%，低於去年同期的52.7%；營業利潤率17.7%，同樣低於去年同期，主要是由於流量獲取成本和與智慧雲業務相關的成本增加。

百度在今年第3季推出 ERNIE Speed Pro 和 ERNIE Lite Pro 兩款增強的羽量級模型，進一步擴展文心系列模型的豐富性。

公開資料顯示，百度文心智慧體平台上已有15萬家企業和80萬開發者。在近期召開的百度世界上，百度文庫和百度網盤聯合發布工具類智慧體「 自由畫布」，首日即有超過20萬人預約體驗。

至於百度旗下的影音平台愛奇藝第3季營收人民幣72億元，年減10%，持續出現下跌。