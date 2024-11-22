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陸明年GDP目標再喊保5 預期更多財政刺激措施出籠

經濟日報／ 記者賴錦宏/綜合報導
中國大陸2025年的GDP目標要等到明年3月全國兩會上才會公布。美聯社
中國大陸2025年的GDP目標要等到明年3月全國兩會上才會公布。美聯社

美國關稅戰的威脅陰影下，外電報導指出，中國大陸政府智庫顧問將在下月的中央經濟工作會上提出建議，將明（2025）年經濟增長目標維持在約5%，並預期將推動更多、更強的財政刺激措施，以緩解美國或將上調關稅對大陸出口帶來的影響。

中國大陸2025年的GDP目標要等到明年3月全國兩會上才會公布。路透社訪問了六名官方經濟顧問學者，其中四人認為明年目標將定在5%左右，與今年相同，其中一人建議應該將目標訂在4%以上，另一顧問則認為介於4.5%至5%之間，其中一人則提出4.5%的目標。

大陸明年經濟政策展望
大陸明年經濟政策展望

報導指出，美國總統當選人川普揚言對中國商品徵收逾60%關稅，中國政府若明年仍堅持5%左右的經濟增長目標，意味著北京可能做好大幅增加預算支出的打算。

中國社會科學院學部委員余永定認為目標定在約5%，他說中國大陸明年需採取更強的財政政策，以及進一步擴大內需，以抵消川普提出的關稅對大陸出口的影響。

與此同時，大陸國家發改委近日表示，正與各方面共同用力，努力實現全年經濟增長預期目標。展望2025年，發改委指出，明年是「十四五」規劃收官之年，一系列重大戰略任務、重大改革舉措、重大工程項目正在全面落地見效；同時，我們有充足的政策空間和豐富的政策儲備，將有力支撐經濟平穩健康發展。

美國

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