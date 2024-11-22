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阿里巴巴設電商事業群

經濟日報／ 記者葉文義/綜合報導
阿里巴巴再次調整組織架構，宣布成立電商事業群。（美聯社）
阿里巴巴再次調整組織架構，宣布成立電商事業群。（美聯社）

阿里巴巴再次調整組織架構，集團CEO吳泳銘發布全員郵件，宣布成立「阿里電商事業群」，任命蔣凡負責。

新的電商事業群將全面整合淘寶天貓集團、國際數字商業集團以及1688、閑魚等電商業務，形成覆蓋國內外全產業鏈的業務集群。

此次成立新的電商事業群，是吳泳銘作為阿里CEO，面向未來在電商領域如何用好國內和國際兩種資源形成發展合力做出的新思考和新行動。

據香港經濟日報報導，吳泳銘表示，新的電商事業群將全面整合所有電商業務，形成涵蓋國內外全產業鏈的業務集群。

吳泳銘在內部員工信提到，阿里電商事業群將透過整合集團內的所有電商資源，激發多年沉澱的能力，服務好大陸國內和全球消費者，同時幫助更多中小企業同步拓展國內及海外市場。

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