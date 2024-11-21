快訊

不再堅持戰鬥？民調曝烏克蘭人盼「談判結束戰爭」 對西方信任度下降

美就業市場續強 上周初領失業金人數降至4月來最低

中國政策支持房地產 開發商債務問題仍難解

中央社／ 上海21日電

中國自9月下旬發布一系列振興房地產市場的政策，然而對於面臨風險的企業而言，債務壓力並未隨著政策而有減輕，無論是境內債規模或是重組方案，挑戰只多沒少。

據第一財經，中國的房地產市場雖然在政策支持下看似有所回暖，但面臨債務風險的開發商仍不能真正鬆口氣。

報導指出，開發商債務違約，是這一輪房地產政策調整時不可忽視的問題。近幾年來，業內共有60多家上市企業發生債務違約。不僅信用層面受到影響、融資銷售等也都出現斷崖式下跌，有的甚至因財報難產、股價低迷，黯然退市。

債務重組是這些企業「自救」的第一步。今年以來已有多家企業的境外債重組有所進展，然而實施重組計畫的難度不低。

中國房地產研究機構中指研究院企業研究總監劉水表示，開發商的債務重組困難，一方面受限於市場不振，銷售收入減少、現金流吃緊，難以滿足落實債務重組計畫，處置資產也受到一定限制。此外，全球經濟環境的不確定性，特別是利率變動和匯率波動，也為債務重組帶來挑戰。

除了境外債重組困難重重，境內債的問題同樣面臨不小壓力。

報導引述一名證券機構研究人員表示，過去數年，很多面臨債務壓力的開發商致力解決境外債務的重組問題，包括削減債務、債轉股等方式，但是對不少企業來說，境內債的壓力同樣不小，「不少企業在境內債務展期後，本金沒有減少，但利息壓力卻越來越大，已到了連利息都還不上的地步」。

劉水表示，企業資產情形和未來現金流預期，會影響債權人對重組方案的接受程度；企業債務結構的複雜程度、可能受到司法程序影響等因素，也都可能增加債務重組的困難程度。

報導引述國泰君安證券分析，9月24日中國央行發布了一系列的房地產相關措施，相較於過去，這次政策步伐更緊湊，充分顯示止跌回穩的決心。預計資產整合和重組將成為接下來的重點，境內債務重組將有可能加速，這也是屬於風險化解。

債務 壓力 房地產

延伸閱讀

希望賀錦麗獲勝！梅克爾回憶錄談川普「著迷普亭」 以商人角度看世界

初學者天天堅持慢跑5公里卻想睡？達人：「隔天跑」比每天跑更健康

生日喜收2房產！10億財富女神離婚快2年傳又將復婚？

紅毯女神太兇！Athena「低胸解放有料上圍」韓網暈爛　韓媒集體狂讚驚人美貌

相關新聞

促進外貿穩定增長 陸商務部推9項措施

為促進外貿穩定增長，鞏固和增強經濟回升向好態勢，大陸商務部官網21日公告「關於印發促進外貿穩定增長若干政策措施的通知」。...

美國ITC初定：京東方侵犯三星OLED專利 但不禁售

美國國際貿易委員會 （ITC） 初步裁決，大陸面板大廠京東方侵犯三星顯示（Samsung Display）的三項技術專利...

中國2025經濟成長率目標 政府經濟顧問擬建議「保5」

中共中央經濟工作會議預計於12月舉行，外媒報導指出，官方的經濟顧問、學者將在會議上提出2025年經濟成長率「保5」的建議...

王金平喊「兩岸共識」 梁文傑：中共必須正視中華民國

前立法院長王金平成立中道和平聯盟智庫，並赴陸祭祖、和大陸國台辦主任宋濤見面，喊話建立「兩岸共識」。陸委會副主委兼發言人梁...

川普贏了大選 分析稱中國讓人民幣貶值以加強出口

川普贏得美國總統大選後，人民幣兌美元匯率持續走低，有經濟專家指北京故意允許人民幣匯率下滑，藉以加強中國的出口前景

川普2.0與對中經濟政策失望影響 中國相關股遭拋售

日媒報導，受川普可能對中國商品徵收60%關稅影響，加上外界對中國提振消費政策的期望以失敗告終，與中國相關的企業股票遭到拋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。