快訊

張忠謀自傳親揭培養接班人內幕 認劉德音一度欠缺高度

明起轉乾回暖上看28度…這日斷崖式降溫探14度 恐冷到12月初

為愛走天涯！赴緬詐團園區靜宜女大生 傳近日「可望返台」

應對川普關稅戰 中國發布促外貿穩增長通知

中央社／ 台北21日電

川普贏得美國總統大選後，中國商務部今天發布「關於印發促進外貿穩定增長若干政策措施的通知」，指出要指導和幫助企業積極應對國外不合理貿易限制措施，為出口營造良好外部環境。

川普（Donald Trump）在競選期間曾說將對自中國進口的商品徵收60%或更高的關稅，同時也對其他國家商品徵收10%的關稅。

中國商務部今天發布「關於印發促進外貿穩定增長若干政策措施的通知」（下稱「通知」），內容共有9條。當中提到，要支持企業開拓多元市場，鼓勵保險公司加大對專精特新「小巨人」、「隱形冠軍」等企業的承保支持力度。

通知要求，中國進出口銀行要加強外貿領域信貸投放，更好適應不同類型外貿企業融資需求。鼓勵金融機構按照市場化、法治化原則，對中小微外貿企業加大融資支持力度。

通知也提到，要優化跨境貿易結算。鼓勵金融機構為外貿企業提供更多匯率風險管理產品，幫助企業提升匯率風險管理水平。促進跨境電商發展，支持有條件的地方探索建設跨境電商服務平台，為企業提供海外法務、稅務資源等對接服務。

通知也提到，要支持特色農產品等商品出口，支持關鍵設備、能源資源等產品進口。完善再生銅鋁原料等產品進口政策，擴大再生資源進口。

通知說，推動綠色貿易、邊民互市貿易、保稅維修創新發展。吸引和便利商務人員跨境往來，穩妥推進與更多國家商簽互免簽證協定，有序擴大到訪中國單方面免簽政策適用國家範圍，擴大過境免簽政策實施區域、延長可停留時間。支持重點貿易夥伴商務人員到訪中國。

通知表示，要提升外貿海運保障能力，加強外貿企業用工服務。支持外貿企業與航運企業加強戰略合作。將重點外貿企業納入企業用工服務保障範圍。

免簽 川普 電商

延伸閱讀

川普贏了大選 分析稱中國讓人民幣貶值以加強出口

希望賀錦麗獲勝！梅克爾回憶錄談川普「著迷普亭」 以商人角度看世界

川普2.0影響台經濟？劉鏡清：川普絕對是大因素

「我要買一年的貨」美企囤貨避川普關稅戰 打爆中企電話

相關新聞

傳擬出售股權 星巴克中國：努力尋找最佳增長路線

星巴克據傳正研究大陸業務的選項，包括出售股權可能性。對此，星巴克發言人表示，星巴克全心全意致力於公司的業務和合作夥伴，以...

美國ITC初定：京東方侵犯三星OLED專利 但不禁售

美國國際貿易委員會 （ITC） 初步裁決，大陸面板大廠京東方侵犯三星顯示（Samsung Display）的三項技術專利...

促進外貿穩定增長 陸商務部推9項措施

為促進外貿穩定增長，鞏固和增強經濟回升向好態勢，大陸商務部官網21日公告「關於印發促進外貿穩定增長若干政策措施的通知」。...

中國2025經濟成長率目標 政府經濟顧問擬建議「保5」

中共中央經濟工作會議預計於12月舉行，外媒報導指出，官方的經濟顧問、學者將在會議上提出2025年經濟成長率「保5」的建議...

王金平喊「兩岸共識」 梁文傑：中共必須正視中華民國

前立法院長王金平成立中道和平聯盟智庫，並赴陸祭祖、和大陸國台辦主任宋濤見面，喊話建立「兩岸共識」。陸委會副主委兼發言人梁...

川普贏了大選 分析稱中國讓人民幣貶值以加強出口

川普贏得美國總統大選後，人民幣兌美元匯率持續走低，有經濟專家指北京故意允許人民幣匯率下滑，藉以加強中國的出口前景

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。