王金平喊「兩岸共識」 梁文傑：中共必須正視中華民國
前立法院長王金平成立中道和平聯盟智庫，並赴陸祭祖、和大陸國台辦主任宋濤見面，喊話建立「兩岸共識」。陸委會副主委兼發言人梁文傑21日表示，政府同樣致力於兩岸和平，但要強調的是，維持中華民國的生存與發展是根本原則，不管是什麼共識，中共都必須要正視中華民國的存在，這才能改善兩岸關係。
王金平13日成立跨黨派的兩岸智庫，他當時發表以「和平是普世價值」為題的致詞稿，表示國內政局混亂，政黨對立嚴重，人民不安，希望透過智庫提出方案。接著，18日於廈門和宋濤見面時，王金平繼續喊話，希望拋開不必要的成見，暫時擱置無解爭議，共創兩岸和平新局，「善用其心，同心同德，我們就必能建立兩岸共識。」
對此，梁文傑在21日主持陸委會例行記者會時回應說，政府也是致力於國內和諧跟兩岸和平，「王院長的目標和政府的目標我想是一致的」。
梁文傑說，王金平提到「拋開不必要的成見，暫時擱置無解爭議」等，都算是對兩岸現狀有所建言，但是我們要強調，維持中華民國的生存發展是根本原則。
梁文傑表示，政府的目標和根本原則，就是維持中華民國的生存與發展，不管是什麼共識，中共都必須要正視中華民國的存在，這才能夠改善兩岸關係，如果想要消滅中華民國，兩岸關係只會越走越遠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言