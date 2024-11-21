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王金平喊「兩岸共識」 梁文傑：中共必須正視中華民國

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
大陸國台辦主任宋濤（右）18日下午在廈門會見王金平，官方對他的稱呼改為「台灣民意機構前負責人」，政治意味拉高不少。記者廖士鋒／攝影
大陸國台辦主任宋濤（右）18日下午在廈門會見王金平，官方對他的稱呼改為「台灣民意機構前負責人」，政治意味拉高不少。記者廖士鋒／攝影

前立法院長王金平成立中道和平聯盟智庫，並赴陸祭祖、和大陸國台辦主任宋濤見面，喊話建立「兩岸共識」。陸委會副主委兼發言人梁文傑21日表示，政府同樣致力於兩岸和平，但要強調的是，維持中華民國的生存與發展是根本原則，不管是什麼共識，中共都必須要正視中華民國的存在，這才能改善兩岸關係。

王金平13日成立跨黨派的兩岸智庫，他當時發表以「和平是普世價值」為題的致詞稿，表示國內政局混亂，政黨對立嚴重，人民不安，希望透過智庫提出方案。接著，18日於廈門和宋濤見面時，王金平繼續喊話，希望拋開不必要的成見，暫時擱置無解爭議，共創兩岸和平新局，「善用其心，同心同德，我們就必能建立兩岸共識。」

對此，梁文傑在21日主持陸委會例行記者會時回應說，政府也是致力於國內和諧跟兩岸和平，「王院長的目標和政府的目標我想是一致的」。

梁文傑說，王金平提到「拋開不必要的成見，暫時擱置無解爭議」等，都算是對兩岸現狀有所建言，但是我們要強調，維持中華民國的生存發展是根本原則。

梁文傑表示，政府的目標和根本原則，就是維持中華民國的生存與發展，不管是什麼共識，中共都必須要正視中華民國的存在，這才能夠改善兩岸關係，如果想要消滅中華民國，兩岸關係只會越走越遠。

陸委會副主委兼發言人梁文傑說，不管是什麼共識，中共都必須要正視中華民國的存在，這樣才能改善兩岸關係。記者陳政錄／攝影
陸委會副主委兼發言人梁文傑說，不管是什麼共識，中共都必須要正視中華民國的存在，這樣才能改善兩岸關係。記者陳政錄／攝影

梁文傑 王金平

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