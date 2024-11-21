川普贏了大選 分析稱中國讓人民幣貶值以加強出口

川普贏得美國總統大選後，人民幣兌美元匯率持續走低，有經濟專家指北京故意允許人民幣匯率下滑，藉以加強中國的出口前景。

美國之音中文網今天引述中國人民大學重陽金融研究院院長王文表示，人民幣的幣值下滑反映了世界在川普勝選後對中美關係的負面預期，「此外國際市場還有一些人對中國的增長有誤解」。

路透社日前報導指出，美國總總選舉日之前，人民幣兌美元的匯率就一直下滑，連續7週下挫，跌幅超過3%。20日收盤時，7.24元人民幣兌1美元，而美國大選5日當天是7.09元兌換1美元。

一些經濟專家認為，北京故意允許人民幣匯率下滑，以加強中國的出口前景。川普在選戰期間曾說要對所有中國商品徵收60%的關稅。

報導引述中國官媒指出，中國外匯存底雖高達3.26兆美元，但是北京不願為了捍衛人民幣而動用太多外匯存底。

不過，王文認為，人民幣終將消化最初的震盪走勢，並在明年之後開始回升，「目前，中美競爭已到關鍵時期。但是從長遠來看，中國不會輸，人民幣也將開始升值」、「時間在中國這一邊」。

人民幣疲軟也會降低外國投資者對中國經濟的信心，同時妨礙北京推動人民幣國際化的長期努力。

據路透社，國際投行高盛（Goldman Sachs）預期出口以美元計算明年將下降0.9%，主要原因是關稅增加。

但高盛也表示，中國提出的貨幣寬鬆措施以及貨幣貶值應會部分沖抵關稅的影響。

高盛預計，到2025年底，人民幣兌美元的匯率將跌至7.50元兌1美元。