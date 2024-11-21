傳擬出售股權 星巴克中國：努力尋找最佳增長路線

星巴克據傳正研究大陸業務的選項，包括出售股權可能性。對此，星巴克發言人表示，星巴克全心全意致力於公司的業務和合作夥伴，以及在中國大陸的發展，正在努力尋找最佳的增長路線，包括探索戰略合作夥伴關係。

彭博引述知情人士報導，星巴克與顧問討論如何擴大大陸業務，包括可能引入一家當地合作夥伴。知情人士稱，星巴克非正式評估了潛在投資者興趣，其中包括大陸的私募股權公司。

報導引述知情人士，股權出售也可能吸引大陸企業集團或其他有該行業經驗的本地公司興趣。知情人士表示，星巴克仍在評估選項，尚未就是否繼續推進做出決定。

香港經濟日報指出，大陸是星巴克僅次於美國的第二大市場，目前在大陸250多個城市經營7500多家門市。不過，競爭對手如瑞幸咖啡正挑戰其市場地位。

星巴克在10月31日公布截至今年9月底的第四財季業績及2024財年全年財報，其中星巴克中國第四季度淨收入為7.837億美元，去除匯率變動影響，較上一季增長6%；2024財年星巴克中國淨收入達29.58億美元，經營利潤率保持兩位數的態勢。

此外，2024財年第四季度，星巴克中國淨增290家門市，門市總數達到7,596家。基於年度門店拓展規劃，2024全財年星巴克中國淨新增790家門市，與2023財年相比增長12%，創下歷史新高。

星巴克中國首席執行官劉文娟當時表示，大陸咖啡市場促銷頻繁，行業整體承壓，但也鍛造了星巴克的運營能力。星巴克中國敏捷響應市場環境變化，夯實發展內核，實現淨收入、門店交易量、經營利潤、經營利潤率在內的關鍵業務數據實現月增，延續穩健發展勢頭。