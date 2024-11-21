川普2.0與對中經濟政策失望影響 中國相關股遭拋售

日媒報導，受川普可能對中國商品徵收60%關稅影響，加上外界對中國提振消費政策的期望以失敗告終，與中國相關的企業股票遭到拋售，如福斯今年以來下跌27%，艾司摩爾和資生堂股價也受到影響。

日經中文網今日報導，中國9月下旬推出一系列經濟刺激措施，帶動陸股狂飆，外界對於中國經濟復甦的預期也使在中國具有優勢的海外企業股價出現上漲，如德國福斯（Volkswagen）股價在9月27日比20日上漲了9%。

但隨著川普當選美國總統，美國可能對中國商品徵收最高60%的關稅，使對中國市場依賴度較高的歐洲、日韓企業股價出現明顯下跌。此外，中國未能推出有助於提振消費的具體政策，也引發中國相關股的失望性拋售。

如福斯受到中國純電動車（EV）企業競爭，今年7至9月的財報顯示在中國的銷量年減15%，今年以來截至18日股價已下跌27%。福斯今年更經歷2次業績預期下調、討論首次關閉德國工廠。

荷蘭晶片生產設備製造商艾司摩爾（ASML）也因美國可能強化對中國出口製造設備的制裁，股價比9月20日下跌12%。

在中國的業務低迷，也使化妝品巨頭資生堂股價大受打擊。本月7日宣布2024財年（截至2024年12月）的合併淨利潤預期年減72%，隔天股價一度下跌10%。截至昨日收盤，資生堂股價比9月20日下跌19%。

報導指出，統計數據顯示中國消費似乎正在復甦。10月中國社會消費品零售總額年增4.8%，增速連續2個月擴大。不過，很大程度是因為雙11促銷提前在10月開始，民眾的節約意識依然強烈。

報導引述日本瑞穗資訊綜研（Mizuho Research &Technologies）的主任經濟學家月岡直樹指出，「人們的節約意願沒有改變。由於對耐用消費品的補貼，需求被透支，零售額的增長也不會持續太久」。

再加上外界預期川普上任後可能爆發全球關稅大戰，中國相關股因風險較高而讓投資者敬而遠之。