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川普當選後恐迎關稅加徵 李強傳將與外企高層會面

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸總理李強預計將於25日中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）舉行前，與外國企業高管會面。（美聯社）
大陸總理李強預計將於25日中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）舉行前，與外國企業高管會面。（美聯社）

大陸總理李強預計將於25日中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）舉行前，與外國企業高層會面，以因應美國總統當選人川普在競選期間揚言對所有大陸商品加徵60%關稅一事。這是川普當選後李強首度與外企高層會面。

聯合早報引述彭博21日報導，知情人士稱，李強將向一群商界人士發表談話，並分別聽取力拓股份有限公司（Rio Tinto）、康寧股份有限公司（Corning）和正大集團（CP Group）等全球企業高管的意見。知情人士稱，相關討論將涵蓋供應鏈、經貿流向等議題。此會議由中國國際貿易促進委員會主辦。

針對川普表示將對所有大陸進口商品加徵60%關稅，全球商界現在都在為此提早準備。彭博稱，這樣的關稅水平將大幅削減世界兩大經濟體的貿易量。大陸目前已面臨經濟放緩、通貨緊縮和外資消減的壓力。上述舉措將加重大陸已承受的負擔。

第二屆鏈博會將於11月26日至30日在北京舉行，李強去年出席首屆鏈博會並表主旨演講。知情人士稱，今年的主旨演講將由中國國際貿易促進委員會副會長於健龍發表。

李強上次與外企高管會面是在今年11月上旬的中國國際進口博覽會（進博會），而即將在鏈博會與外企高管進行的這場會晤，將是川普當選後李強與外企高管的首次交流。

中國國際貿易促進委員會和總部設於美國的康寧股份有限公司，未立即回應彭博的置評請求。總部位於英國倫敦的力拓股份有限公司和總部位於泰國曼谷的正大集團則拒予置評。

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