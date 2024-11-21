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中國日本商會調查 六成四受訪日企指陸2024年經濟惡化

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸商務部部長王文濤14日在秘魯利馬會見日本經濟產業大臣武藤容治。（圖／取自大陸商務部官網）
大陸商務部部長王文濤14日在秘魯利馬會見日本經濟產業大臣武藤容治。（圖／取自大陸商務部官網）

大陸近期社會治安出現惡化，也有日本人受到傷害，引發在陸日本社區的恐慌，部分日本企業也加速撤離員工及家屬，而中國日本商會最新調查結果顯示，認為大陸2024年經濟景氣狀況與去年相比「惡化」或「略微惡化」的企業有所增加，視大陸為最重要、三大重要市場的比例也首次低於50%。

共同社報導，此次調查於10月15日至11月1日實施，對象為約8,000家企業和團體，收到約1,500家的回答。上一次調查結果公布是在今年8月。

由在陸日企所組成的中國日本商會20日公布的問卷調查結果顯示，受訪企業認為大陸2024年經濟景氣狀況與去年相比「惡化」或「略微惡化」的企業合計佔64%，較上次調查結果增加4%。

調查結果顯示，對大陸景氣狀況，回答「惡化」的企業較上次調查增加3個百分點至25%，「略微惡化」增加1個百分點至39%。另一方面，回答「略微改善」的企業減少1個百分點至9%，「改善」增加1個百分點至2%。

此外，將大陸視為「最重要市場」或「三大重要市場之一」的企業減少3個百分點至49%，首次低於50%。關於事業經營中的課題，指出「人工成本上升」和「銷售價格下降」的企業較多。

針對大陸近期治安出現惡化，松下控股副社長、日本商會會長本間哲朗在致辭中表示，企業活動的基礎是員工及其家屬的安全，許多企業提出確保安全的要求，請求日中兩國政府繼續提供支持。

另，據第一財經報導，中國日本商會副會長、日中經濟協會北京事務所所長宮下正己表示，近期，美國和日本分別舉行總統選舉和首相選舉。日本企業認為，這一國際局勢可能對其在大陸的經營活動產生影響。未來仍需持續關注這一動向，隨著國際形勢的改變還可能再起變化。

大陸商務部發布消息，大陸商務部部長王文濤14日在秘魯利馬會見日本經濟產業大臣武藤容治，雙方就中日經貿關係交換意見。雙方積極評價中日出口管制對話機制、中日優化營商環境工作組啟動並取得良好效果，同意舉行中日服務貿易政策對話。中方還就日方半導體出口管制、中國大陸加入CPTPP等與日方交換意見。

大陸商務部 日本經濟

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