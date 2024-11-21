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因應激烈競爭 星巴克大陸事業傳評估引進在地策略夥伴

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
星巴克在大陸擁有7,596家門市，約占全球總數19%。路透
星巴克在大陸擁有7,596家門市，約占全球總數19%。路透

彭博引述知情人士報導，星巴克（Starbucks）正在評估如何發展中國大陸的事業，不排除出售股權，引進在地合作夥伴。

知情人士向彭博透露，星巴克非正式評估了潛在投資者的興趣，其中包括國內私募基金公司，也考慮吸引在相關領域有經驗的大陸本地企業集團或業者。

星巴克發言人本周回覆彭博求證時說：「本公司完全致力於自身的業務和合作夥伴以及在中國的發展。我們正努力尋找最佳的成長途徑，包括探詢策略合作夥伴關係。」

彭博先前報導，星巴克面臨來自投資公司Elliott 投資管理公司的壓力，Elliott希望星巴加強檢討中國大陸的事業。在過去幾年中，麥當勞和百勝餐飲集團（Yum! Brand）均已分拆大陸業務，並出售股權給私募基金，以爭取更大成長，也迎合在地口味。

中國大陸是星巴克全球第二大市場，最近一個會計年度為星巴克帶進營收淨額30億美元。這一年中在大陸門市數量增加12%，但也面臨瑞幸咖啡在內後起業者的強大競爭。

截至9月底，星巴克在大陸擁有7,596家門市，約占全球總數19%。上季，中國大陸同店銷售額下降了14%。

星巴克新任執行長尼可（Brian Niccol）上個月在法說會上表示，他正全盤評估在大陸的業務，並表示當地競爭「劇烈」，總經環境也「艱困」。尼可表示，星巴克需要找出如何在大陸擴展的辦法，並持續探詢長遠可帶來幫助的策略合作夥伴。

情人 星巴克

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