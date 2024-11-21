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高盛估陸明年GDP增速4.5% 美關稅政策最快第一季發生

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
高盛首席中國經濟學家閃輝預期，2025年大陸GDP增速恐落至4.5%。圖為中國恒大集團在河北石家莊郊區一處爛尾樓。（路透）
高盛首席中國經濟學家閃輝預期，2025年大陸GDP增速恐落至4.5%。圖為中國恒大集團在河北石家莊郊區一處爛尾樓。（路透）

高盛首席中國經濟學家閃輝20日在北京舉行的2025年宏觀經濟、資本市場形勢分析媒體溝通會上表示，高盛對2025年大陸GDP增速預期是4.5%。如果大陸在財政方面的發力不及預期，明年經濟增長可能會有下行風險。高盛也預期，美國對大陸商品加關稅，或許在明年一季度就會發生。

第一財經報導，高盛對2025年大陸GDP增速預期是4.5%，內需和外需對GDP增速的貢獻將發生輪動。內需從3.6%到4.4%，外需淨出口從1.3%下降到0.1%。通膨將呈緩慢恢復，預測明年PPI將是0%的增長，CPI將是0.8%的增長。而實現這一增速的前提是貨幣政策、財政政策、信貸政策都是擴張性的。

閃輝在會上表示，對於2025年大陸宏觀經濟展望，更多不確定性因素出現。國外最主要的擾動因素是美國關稅政策將影響大陸淨出口，從而導致出口對經濟增長產生負面影響。

高盛基本假設明年美國對大陸商品的關稅增加幅度為20%，但不是針對所有商品，有些商品可能有60%增加，有些只有5%增加。因為2018年、2019年，美國給大陸商品加關稅就有區分對待。而且川普政府可能更介意消費品價格上升。在加徵關稅的時間方面可能會比大家想像的早，因為301調查已經完全結束，或許在明年一季度就會發生。

閃輝指出。這意味明年大陸對全球出口的增量將受影響，對大陸經濟的影響將集中在明年二、三季度，全年對GDP的水平有0.7個百分點的拖累。為了對沖這一影響，人民幣對美元可能在關稅增加後小幅貶值，預計在未來6到12個月，將會到7.5的點位。

在大陸國內影響經濟的因素依然是房地產市場，按高盛預測模型，2025年之後房地產對經濟的拖累會逐漸變小，但在2025年還是有一定程度拖累。

閃輝指出，房價止跌回穩需要供需再平衡，目前不論是降息還是降自備款比例，以及取消限購等，在需求側所做的政策支持是合理的，與此同時在供給方面要嚴控增量，優化存量。

消費方面，目前的政策導向也是加大力度支持，但消費復甦之路可能比較漫長，先要解決勞動力市場和工資收入增長方面的問題。

閃輝預期，明年貨幣政策和財政政策都有進一步寬鬆的空間。2025年預計政策利率有40個基點的降息，2026年繼續下降20個基點。財政方面，預測明年財政赤字率為3.6%，如果把各種專項債、超長期特別國債、準財政的工具等全部加總在內，廣義的財政赤字將佔到GDP的13%，比今年的11.2%進一步擴張。

閃輝表示，接下來預期會有一些增長政策推出，首先是進一步解決化債問題，消費品以舊換新政策則是「必須要做」，不然會有斷崖式下降，且增量補貼需要是人民幣兆元級以上規模。「國內外投資人和研究界學者現在有一個共識，這個節點更需要一些持續性的政策支持，會對市場信心以及對明年經濟增長空間的預期有幫助。」

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