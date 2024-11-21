兩岸企業家峰會下月登場 主題：打造兩岸新時代產業鏈

兩岸現存最高層級經貿交流平台—「兩岸企業家峰會」年會將於12月9日、10日在廈門舉行，主辦單位近期已開始廣邀台灣各公會、協會和企業參加。面對川普上任後全球經濟情勢可能發生的變局，今年年會主題定為「打造兩岸新時代產業鏈 促進兩岸經濟融合發展」。

兩岸企業家峰會自2013年7月25日成立後，在前總統馬英九執政時期每年輪流在台灣和大陸舉辦年度峰會。去年峰會由陸方主辦，並在峰會南京永久會址舉行。但鑑於當前兩岸關係，峰會年會仍難以回到台灣舉辦，因此今年峰會仍選擇在與金門隔海相望的廈門舉行。

實際上，過去兩岸企業家峰會已多次在廈門舉辦。在前總統蔡英文上任後，2016年11月就在金門及廈門召開、2018年12月在廈門召開、2020年12月在台北及廈門透過視訊召開、2022年在台北與廈門透過視訊召開。

據本報掌握，今年峰會初步議程包括開幕式後，將由台灣清華大學經濟系教授黃朝熙以「反全球化下全球供應鏈之重組：以半導體業為例」發表專題演講，中信金控首席經濟學家林建甫則將以「新時代新挑戰，AI共創新金融」為題發表專題演講，陸方兩名演講人尚未確定。

之後峰會的八個產業合作推動小組，包括：資訊通信產業合作推動小組、能源及環保節能產業合作推動小組、金融產業合作推動小組、中小企業合作及青年創業推動小組等，將各自舉辦專題論壇，盼透過兩岸企業領袖和專家，針對各項重要的產業議題進行深度會談及交流，以釐訂未來推動兩岸產業合作的新方向和新做法，為擴大及深化兩岸產業合作奠定更為堅實的基礎。

按往例，大陸全國政協主席均會在閉幕式前出席並致辭，但王滬寧本屆年會是否出席尚不確定。

兩岸企業家峰會台灣方面目前由前副總統蕭萬長擔任名譽理事長、前行政院長劉兆玄擔任理事長、陳瑞隆擔任副理事長、尹啟銘擔任秘書長，台灣峰會共有25家團體會員及126家企業會員。

大陸峰會方面，其成立之初是由前國務院副總理曾培炎任理事長、盛華仁任副理事長、魏建國擔任秘書長。2018年7月換屆後，目前由北京前市委書記郭金龍任理事長、張平任副理事長、林軍任秘書長。