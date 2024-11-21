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大陸嚴防兩岸產業「脫鉤斷鏈」

聯合報／ 特派記者謝守真／蘇州報導
大陸國台辦主任宋濤。記者謝守真／攝影
大陸國台辦主任宋濤。記者謝守真／攝影

美國總統大選後，中國大陸積極布局兩岸關係，嚴防產業「脫鉤斷鏈」。大陸國台辦主任宋濤昨前往江蘇出席一場台商座談。他強調，大陸仍是台商發展事業的最佳選擇，中國大陸將持續完善促進兩岸經濟文化交流合作制度與政策，深化兩岸融合發展，呼籲台商積極參與兩岸交流合作，共同壯大中華民族經濟。

宋濤、江蘇省委常委胡廣杰、雲南省委常委劉洪建、江蘇省台辦主任練月琴等人出席這場座談會，台商代表則有友達集團董事長彭双浪、鄉林集團董事長賴正鎰等近百人，是近年少見的大規模台商座談。

宋濤指出，今年以來外部環境更複雜嚴峻，國際政治不確定性增大，全球貿易風險加劇，大陸及時推出了一系列組合拳政策。中共廿屆三中全會對新時代進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出的科學擘畫和戰略部署，將為台商台胞在大陸發展提供嶄新機會和廣闊空間。

針對川普二點○的可能變數，彭双浪表示，川普在選舉時雖有提到將對中國大陸的產品提高關稅，但他也說對其他全球的商品都要提高關稅，所以目前友達的全球布局並沒有特別大的改變，接下來還是要看川普上任後究竟執行什麼樣的政策。

大陸有關方面今天將在蘇州舉行台資製造業企業產業鏈供應鏈對接會。另，據本報掌握的訊息，今年兩岸企業家峰會將於下個月九日、十日在廈門舉行，今年會議主題為「打造兩岸新時代產業鏈 促進兩岸經濟融合發展」，主辦單位近日已開始廣邀台灣各公協會和企業參加，盼能為擴大及深化兩岸產業合作奠定更為堅實的基礎。

台商 川普

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