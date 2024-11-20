小米汽車毛利率17.1%追平特斯拉

小米集團日前公布第3季財報表現亮麗，其中，小米汽車毛利率高達17.1%，不僅高於小米手機毛利率的11.7%，甚至已經追平特斯拉的毛利率，小米汽車的高毛利率更擠進大陸車企前五名行列。

在小米財報電話會上，券商分析師不僅好奇毛利率在逐步改善的原因，也非常關心汽車業務與智慧手機業務間的協同效應，會給小米整個業務鏈的運營帶來哪些優勢。

小米汽車SU7系列自2024年3月28日發表後，短短半年就貢獻人民幣95億元的營收，占小米集團總營收的10.27%。小米智慧電動汽車等創新業務的毛利率達到了特斯拉水準，為17.1%，並好於絕大多數中國車企。在獲利方面，電動汽車業務在第3季有人民幣15億元的虧損，不過較第2季的虧損人民幣18億元，季減20%。

小米公司表示，小米汽車的平均銷售價格有所改善，由第2季的人民幣22.86萬元/輛增加至第3季人民幣23.87萬元/輛，增幅達4.4%。尤其單價較高的SU7 Pro版本和Max版本的交付占比有所提高，這直接影響到汽車業務的平均銷售價格。

小米總裁盧偉冰表示，從目前的情況來看，小米SU7 Max的整體占比還是非常高的，用戶對頂配車型是比較感興趣的，隨著小米SU7 Ultra車型的開賣，這會大幅度提高汽車業務的整體銷售價格水準。

小米汽車平均銷售價格的增加，在一定程度上獲得了更多的利潤空間。除此之外，核心零部件價格及單位製造成本減少，讓智慧電動汽車等創新業務在第3季的利潤率季增11%，達17.1%。整體利潤率和特斯拉持平，並超過汽車行業平均15%的水準。

儘管與比亞迪、賽力斯、理想汽車以及長城汽車同期25.6%、25.53%、20.9%、和19.04%的毛利率相比，仍有一定差距，但小米汽車的毛利率已經位居行業前五名。

盧偉冰表示，單品、爆品之下的規模效應是毛利率提升的關鍵因素，SU7能做到一個月生產2萬多輛、交付2萬多輛，已經是人民幣20萬元以上轎車（含油車）裡的第一名了，這樣的一個單品、爆品自然就會帶來很好的成本水準。

盧偉冰強調，當工廠的產能利用率維持高檔下，工廠的投入分攤就降下來了，這些都是小米汽車提高毛利率的很好的手段。他相信，小米汽車第4季的毛利率表現肯定會比第3季更好。

盧偉冰表示，在汽車業務方面，很多人都特別希望小米儘快盈利，希望大家能夠給小米一些寬容的時間。汽車對小米來說確實是新業務，小米正處在第一輛車的大投入期間。在這麼長的百年大賽道上，過早地盈利實際上是不合適的。也就是說，即使小米汽車的毛利率超預期，為了提高競爭壁壘，未來會把超額的毛利、更多資源會投在未來的研發專案上，明年的相關費用支出肯定會更大，但小米也希望能做出更好的成績來。