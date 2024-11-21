寧德洽商歐洲電池回收業務

大陸電池行業巨頭寧德時代正在就於歐洲建立電池回收業務進行談判，此舉將減輕該公司在電池生產和處置上的環境問題，並擴大其在歐洲的足跡。

IT之家引述彭博報導，寧德時代當地運營主管Jason Chen表示，公司正在與包括匈牙利在內的歐洲政府討論可能的地點。他表示，寧德時代在匈牙利的一家新電池製造工廠有望在2025年下半年投產，希望在這裡有一個從製造到回收的閉環。

關於近期市場上關於電動車轉型步伐放緩的擔憂，像是福斯汽車和賓士集團等寧德時代在匈牙利的主要客戶，這些汽車製造商正在放緩電氣化目標。對此，Jason Chen回應，目前還沒有看到太大的影響，寧德時代也不依賴於單一的客戶。他並強調，電氣化是「不可逆轉的趨勢」。

澎湃新聞此前報導，寧德時代2022年8月公告，投資不超過73.4億歐元在匈牙利德布勒森市新建一座100GWh的電池工廠，建成後將成歐洲產能最大的電池工廠，這也是寧德時代德國圖林根電池工廠後的第二座海外工廠。

該電池工廠2023年夏天正式開始建設，2024年試運行，2025年投產，其距離匈牙利首都布達佩斯約2.5小時車程。

該廠第一階段目標是年產能40GWh，後續將擴展到100GWh。能為超過100萬輛汽車提供電池。

報告還建議國會啟動一個類似「曼哈頓計畫」的倡議，為搶先開發出通用人工智慧（AGI）提供資金，使美國成為人工智慧領域的超級強國。

人工智慧被視為21世紀全球競爭的關鍵技術領域。美國目前在AI技術上總體領先，但大陸透過政府主導的巨額投資、龐大的數據資源和軍民融合政策正迅速縮小差距，甚至在某些特定領域領先美國。