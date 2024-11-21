美研擬取消中國大陸最惠國待遇

美國國會授權成立的「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）向國會遞交2024年度報告指出，中國大陸持續以製造業為發展重心，迫使其他國家吸納其過剩產能，建議取消中國大陸的「永久正常貿易關係」（PNTR）地位，以及啟動類似「曼哈頓計畫」的人工智慧（AI）研發專案。

永久性正常貿易關係即原來的最惠國待遇，但不需年審。2002年1月1日，美國對大陸永久性正常貿易關係法案正式生效。

美國之音報導，這是美中經濟暨安全檢討委員會首次明確建議國會取消大陸自2001年加入世界貿易組織（WTO）以來享有的永久正常貿易關係地位。

USCC委員海柏格（Jacob Helberg）表示， 取消中國大陸的PNTR地位，不會自動調升對中國的關稅，但將賦予總統權力進行調整。

如果美國國會採納該建議，大陸商品將面臨顯著升高的關稅風險，貿易地位也將降至與北韓、古巴和俄羅斯等國家相同的水準，美國國會也將重啟對大陸貿易行為的年度審查。

報告建議國會啟動一個類似「曼哈頓計畫」的倡議，為搶先開發出通用人工智慧（AGI）提供資金，使美國成為人工智慧領域的超級強國，以應對與大陸在尖端技術領域日益激烈的競爭。