中移動攻高性能DPU晶片

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
中國移動攜手華為、中興、華三、銳捷、盛科、雲豹智慧等網通業者，共同發表大陸國產高性能資料處理器（DPU）晶片－「智算琢光」。 （美聯社）
中國移動攜手華為、中興、華三、銳捷、盛科、雲豹智慧等網通業者，共同發表大陸國產高性能資料處理器（DPU）晶片－「智算琢光」。 （美聯社）

中國移動攜手華為、中興、華三、銳捷、盛科、雲豹智慧等網通業者，共同發表大陸國產高性能資料處理器（DPU）晶片－「智算琢光」。DPU是針對資料中心的專用處理器，新增了AI、安全、儲存和網路等各種加速功能，是新一代的重要算力晶片。

觀察者網報導指出，大模型時代，算力成為核心生產力，大規模GPU集群採用高速交換網路實現上萬顆GPU算力互聯，互聯網技術成為提升集群有效算力的關鍵，也成為全球產業科技創新焦點。

中國移動表示，公司提出全調度乙太網路（GSE）技術，聯合海內外主流雲端服務商、設備商、晶片商、大學等50多家產學研機構共同發起「GSE推進計劃」，旨在打造標準開放、合作共贏的新型智算中心網路技術標準。將與美國公司主導的超級乙太網路聯盟（UEC）成為全球兩個具有影響力的技術體系。

據了解，DPU網卡晶片作為智算GPU叢集中算和網連接的樞紐，是智算中心實現端網協同組網的核心晶片之一。與CPU（中央處理器）和GPU（圖形處理器）不同，DPU的設計初衷是為減輕CPU在資料傳輸、加密和儲存等任務中的負擔，從而提升整體系統的效能。

中國移動稱，此次發布的「智算琢光」晶片是首顆全量支援GSE標準的DPU晶片，支援200G連接埠速率以及GSE協定特有的應用程式之間發送資料塊的噴灑以及基於DGSQ（Dynamic Graceful Shutdown Queue）的擁塞控制機制等能力，並完成與業界多家主流交換晶片的對接驗證。

中國移動續稱，基於此，晶片搭建的GSE網路效能可比傳統RoCE網路提升30%以上，大幅提升GPU節點間通訊效率，填補大陸在新型智算中心網路高效能DPU晶片領域的空白。將持續與合作夥伴進行協議迭代、晶片研發，加速GSE產業生態的成熟，建構開放共享的技術標準體系，為全球智算產業發展貢獻中國方案。

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