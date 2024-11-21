歐盟又出招 強制陸企技轉

繼上月確定對大陸電動車課徵最高45%進口關稅後，歐盟計劃強制大陸企業向歐企轉讓智慧財產，以換取歐盟補貼。

此舉不僅呼應以往大陸施壓外商分享智慧財產，也是歐盟為保護區域企業，對大陸立場趨於強硬的表態。

英國《金融時報》報導，兩名歐盟高級官員表示，要求陸企在歐洲設廠並分享專業技術的新標準，將首先納入12月一份規模10億歐元研發電池的資金補助標案中，該試驗性計畫還可能推廣至歐盟其他的補貼計畫。

官員說，該要求儘管規模非常小，但呼應大陸自己的作法，也就是施壓外企分享智慧財產，以換取進入大陸市場的機會。

報導說，此計畫是歐盟對大陸立場趨於強硬的一部分，歐盟尋求保護遵守嚴格環境法規的歐洲企業，免於遭受廉價與較高汙染的進口損害。

上月歐盟執委會確定對大陸電動車在既有的10%關稅外，再加徵最高35%關稅。歐盟也對申請氫能補貼的企業採取更嚴格標準，要求用於生產氫氣的電解槽僅有25%的零組件可以採購自大陸。

接近美國總統當選人川普的消息來源透露，川普將施壓歐盟跟進他的行動，對大陸產品與投資設置更多障礙。

如果川普持續威脅對大陸進口產品課徵60%關稅，恐促使北京尋求將產品轉而出口歐盟等其他地區，反過來也致使歐盟必須採取遏阻大陸產品湧入的措施。