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江蘇台商座談 國台辦主任宋濤：持續完善促兩岸經濟文化融合發展

聯合報／ 記者謝守真／蘇州即時報導
圖為大陸國台辦主任宋濤。記者謝守真／攝影
圖為大陸國台辦主任宋濤。記者謝守真／攝影

大陸國台辦20日在江蘇省蘇州市舉辦台商座談會，近百位台灣工商團體、大陸台商代表參與座談交流。大陸國台辦主任宋濤表示，將持續完善促進兩岸經濟文化交流合作制度與政策，深化兩岸融合發展，協助台商台胞發展新質生產力、融入新發展格局。

本次在蘇州舉辦的台商座談會由大陸國台辦經濟局局長彭慶恩主持，大陸方面有國台辦主任宋濤、江蘇省委常委胡廣杰、雲南省委常委劉洪建、江蘇省台辦主任練月琴等20多人出席，出席的台商代表則有友達集團董事長彭雙浪、鄉林集團董事長賴正鎰、揚州台協會長方丁玉等近百人與會，是近年少見的大規模台商座談。

宋濤在座談會上表示，今年以來外部環境更複雜嚴峻，國際政治不確定性增大，全球貿易風險加劇，大陸及時推出了一系列組合拳政策。中共二十屆三中全會對新時代進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出的科學擘畫和戰略部署，將為台商台胞在大陸發展提供嶄新機遇和廣闊空間。

宋濤續稱，大陸經濟行穩致遠、持續向好，仍是廣大台商台胞發展事業的最佳選擇。「我們將貫徹落實二十屆三中全會精神，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，助力台商台胞發展新質生產力、融入新發展格局。」

他還說，希望廣大台商台胞堅守民族大義，堅持體現一個中國原則的「九二共識」，旗幟鮮明反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，積極參與兩岸交流合作，成為中國式現代化的見證者、建設者和獲益者，共同壯大中華民族經濟，共創中華民族偉大復興的美好未來。

針對「川普2.0」可能的變數，彭雙浪表示，川普在選舉時雖有提到將對中國大陸的產品提高關稅，但他也說對其他全球的商品都要提高關稅，所以目前友達的全球布局並沒有特別大的改變，接下來還是要看川普上任後究竟執行什麼樣的政策。

明基醫院管理諮詢有限公司財務長蕭澤榮則表示，若企業是照原來莫說成規的方式絕對會有影響，那美國或者台灣針對一些產業做的不當措施時，這時會有嚴重影響，所以現在要做高新產業，必須要企業轉型才有辦法面對此一問題，台商要想想不能抱著原來的傳統產業不放，或是抱著原來營運模式不去轉型。

另，新華社報導，與會台灣工商團體、台企、在大陸創業台青代表在發言中表示，將積極參與兩岸產業鏈供應鏈合作、融合發展，融入新發展格局、實現高質量發展。要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的共同心聲，台胞台企願意繼續為促進兩岸交流合作、推動兩岸關系和平發展作出新貢獻。

大陸國台辦20日在江蘇省蘇州市舉辦台商座談會，近百位台灣工商團體、大陸台商代表參與座談交流。記者謝守真／攝影
大陸國台辦20日在江蘇省蘇州市舉辦台商座談會，近百位台灣工商團體、大陸台商代表參與座談交流。記者謝守真／攝影
大陸國台辦主任宋濤表示，將持續完善促進兩岸經濟文化交流合作制度與政策，深化兩岸融合發展，協助台商台胞發展新質生產力、融入新發展格局。記者謝守真／攝影
大陸國台辦主任宋濤表示，將持續完善促進兩岸經濟文化交流合作制度與政策，深化兩岸融合發展，協助台商台胞發展新質生產力、融入新發展格局。記者謝守真／攝影

台商 國台辦 宋濤

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