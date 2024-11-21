海南洋浦 打造國際健康食品港

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「原材料來自巴西，在海南自貿港加工，將銷往中國其他省份。」位於海南洋浦經濟開發區的海南紅焱食品有限公司新近推出一款牛肉辣醬，公司總經理姚大飛19日指出，由於肉類產品深受市場歡迎，企業的牛肉進口量快速增長。

中新社報導，拉丁美洲是大陸的主要肉類進口市場之一。隨著海南自貿港建設提速，洋浦正利用加工增值超30%免關稅（簡稱加工增值）政策，圍繞精品肉類、功能性食品等產業打造國際健康食品港。根據海口海關所屬洋浦海關消息，今年園區多家企業相繼進入肉類加工賽道。前10個月，儋州洋浦從拉美進口的肉類產品總值達5億元人民幣，同比增長488.6%。

在海南大莊園肉業有限公司生產加工廠房，可見到工人正將牛羊肉分解，準備製作牛羊肉片、法式羊排、牛肉丸等產品。該公司總經理助理侯華春表示，目前生產原材料主要來自澳洲、紐西蘭、巴西、阿根廷、烏拉圭等國。利用加工增值政策後，成本相比島外降低5%至20%。

侯華春表示，由於南美國家畜牧業草飼比例高，脂肪含量較谷飼肉類低，更符合大陸消費者生態、低脂的需求。他透露，企業計畫逐步提升南美國家的肉類進口量，今年加強了與巴西JBS集團的合作，也在與烏拉圭等國的企業深入洽談，未來5年企業產能將達到10萬噸，預計南美國家的肉類占比至少達到70%以上。 　　

「我們的進口原料有九成以上來自於拉美國家，採購一批、運輸一批、加工一批，同時會有三批貨物在流轉。」姚大飛說，企業從2023年開始進口阿根廷、巴西等國牛肉，可節省12%的進口關稅。今年以來，由於產品暢銷，更多的品類正逐步研發推向市場。 　　

面對高漲的外貿需求，2023年洋浦港開通了至巴西的南美洲際航線。姚大飛希望，未來能夠增加其他拉美國家與海南的直達航線，節省企業的運輸成本。

巴西 烏拉圭 美國

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