首屆兩岸服務業大會 多領域合作

首屆兩岸服務業大會和第十三屆兩岸暨港澳服務業論壇19日在重慶舉行，共探兩岸及港澳服務業合作機制和廣闊前景。

中新社報導，大陸國台辦副主任潘賢掌在大會上表示，兩岸服務業合作領域寬廣、潛力巨大。兩岸業界應秉持開放包容、合作共贏的心態，透過相互持股、共同研發、共創品牌、共定標準、共拓市場等方式，提升合作水平和成效，打造兩岸產業合作新的成長極。

「服務業是經濟發展的重要支柱，兩岸在該領域各有優勢，互補性強。」台灣服務業聯盟協會榮譽理事長張平沼介紹，台灣在精緻服務、創新應用方面積累了豐富經驗；大陸則擁有龐大市場和數位經濟的蓬勃活力。

張平沼並介紹這次到訪重慶的台灣代表，來自金融、電子商務、文創、物流、醫療等多元領域，期待兩岸攜手共同開創服務業合作新局面。

在台灣商業聯合總會副理事長吳發添看來，近年來，世界經濟朝向智能化與綠色化發展，兩岸服務業也應正視這波國際潮流，盡早轉型升級，為現代化服務業創建更廣闊的藍海市場。

中國商業聯合會會長姜明表示，希望將兩岸服務業大會打造成具有行業代表性、多元性和包容性的兩岸同胞交流盛會，成為擴大兩岸暨港澳服務業交流、加深同胞親情友情、凝聚共識、促進和平發展的重要務實平台，幫助台企、台胞、台青更深層次融入大陸服務業新發展格局。

會上並發布了兩岸服務業交流合作融合發展倡議書，旨在推動兩岸傳統及創新型服務業的深度融合，加強兩岸青年往來與民心交流交融，促進兩岸服務業綠色、低碳、可持續發展。