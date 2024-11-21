大陸動力鋰電池列車試運

首次搭載一批「貴州造」動力型鋰電池的列車19日從大陸貴州省貴陽國際陸港都拉營站開出並駛向上海，標誌著中國大陸動力型鋰電池鐵路運輸開啟試運。

中新社報導，鐵路運輸與公路和水路運輸相比，擁有運力大、周期短、安全性高、成本適中、綠色環保等優勢。

中國鐵路成都局集團有限公司貴陽鐵路物流中心總經理萬松說，大陸的動力型鋰電池運輸目前更多的是依託於公路運輸和水路運輸，這次試運將改變大陸新能源汽車動力型鋰電池無法通過鐵路運輸的現狀。

為了確保動力型鋰電池的安全運輸，中國鐵道科學研究院集團有限公司負責研發了具有阻燃隔熱、洩壓排氣等功能的動力型鋰電池專用集裝箱，並配套制定了集裝箱鋰電池運輸條件和裝運方案，將有效降低運輸過程中的安全隱患。

據瞭解，這批動力型鋰電池由寧德時代新能源科技股份有限公司貴州基地生產。與此同時，作為西南地區兩省一市的動力型鋰電池鐵路安全運輸試點，四川省、重慶市也同步開啟該項運輸工作。

貴陽國際陸港公司總經理張勇軍說，未來「貴州造」動力型鋰電池有望通過貴陽國際陸港搭乘中歐班列出口歐洲等地，為動力型鋰電池出口拓展新的運輸方式，進一步提升大陸新能源汽車產業的全球影響力，助力貴州外向型經濟高質量發展。