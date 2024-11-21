陸5G+工業互聯網 應用逾1.5萬項目

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
2024中國5G+工業互聯網大會上，大陸企業積極布局低空經濟領域。 圖／取自人民網
2024中國5G+工業互聯網大會上，大陸企業積極布局低空經濟領域。 圖／取自人民網

「2024中國5G+工業互聯網大會」19日在武漢開幕，院士專家、行業翹楚和企業代表圍繞人工智能行業熱點，以及智能網聯汽車、低空經濟、光電子通信、衛星通信、新一代移動通信技術等重點領域，探討數智時代未來發展。

中新社報導，本屆大會以「實數融合 智造翹楚」為主題。當天在大會現場可見，會場內，設置了工業機器人、人形機器人、智能網聯汽車等實物交互體驗展示區，運用視覺體驗技術展示「5G+工業互聯網」應用場景；會場外，無人駕駛等活動科技感十足。 　　

據悉，大會還將開展展示、路演、洽談、推介、產融合作等系列活動，讓觀眾體驗新一代資訊技術給生活和生產帶來的變革。

中國大陸工業和信息化部副部長張雲明指出，工業互聯網已經成為5G應用創新最活躍的領域。中國大陸累計建成開通5G基地台408.9萬個，建設5G行業虛擬專網超過4萬個，並不斷加快關鍵核心技術攻關和工業企業模具產品研發推廣。今年還將發布第二批高水平的5G工廠400個，推動5G+工業互聯網在鋼鐵、裝備、電子、採礦、港口等重點行業率先發展。

張雲明表示，目前，中國大陸「5G+工業互聯網」項目超過1.5萬個，實現41個工業大類全覆蓋，並不斷應用到90%的工業中類，有力帶動製造業高端化、智能化、綠色化發展。 　　

當前，湖北省不斷推動5G與製造業的深度融合。截至今年10月，湖北省5G應用項目超過2500個，覆蓋汽車製造、新能源、生物醫藥等產業。2023年，該省數位經濟規模達到2.65兆元人民幣，占GDP比重達47.5%。

作為中國大陸「5G+工業互聯網」領域的首個國家級大會，中國5G+工業互聯網大會已連續5年在武漢舉辦，成為融合創新的展示區、行業發展的風向球。

武漢

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