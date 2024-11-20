美USCC建議 取消中國永久正常貿易關係

儘管最後一次「拜習會」上，大陸國家主席習近平表示願與美國繼續合作，但隨著川普即將上任，美中經濟與安全審查委員會（USCC）在向美國國會最新提交的報告中 ，首次建議取消對大陸的永久正常貿易關係地位（PNTR），可能衝擊兩國貿易關係基礎。對此，中國大陸駐美大使館回應說，這只會損害兩國的共同利益，擾亂全球經濟。

USCC是美國國會於2000年10月成立的獨立特設機構，負責向報告美中貿易和經濟關係對美國國家安全的影響。

綜合美國之音、華盛頓郵報，USCC在當地時間19日提交的2024年度報告中，提出取消對大陸的永久正常貿易關係地位、啟動類似「曼哈頓計畫」的AI研發計畫以應對競爭，和在對陸投資、關鍵領域競爭採取措施等建議。

對台灣方面，USCC報告也建議美國國會修改《武器出口管制法》，讓台灣享有「北約+」軍售待遇，設立「台灣盟友基金」等。

永久正常貿易關係地位（PNTR）即美版最惠國待遇（MFN），美國國會於2000年通過給予大陸PNTR的法案，在大陸2001年底加入世界貿易組織（WTO）後的隔年起生效，讓中美貿易關係與WTO規則一致，長期以來被視為兩國貿易關係基石。

不過，USCC認為，大陸未能兌現其開放市場和公平競爭的承諾，更透過市場准入限制、智慧財產權竊盜、國家補貼、經濟脅迫等行為破壞國際貿易體系。據分析，若美國國會採納該建議，將讓大陸的貿易地位降至與北韓、古巴和俄羅斯等國相同，美國也將重啟對大陸貿易行為的年度審查。

在川普表示，將對大陸商品的關稅提高到60%的背景下，上周美眾議院中共問題特設委員會就曾提議，要對大陸的貿易地位進行重新談判。

據陸媒觀察者網，在2018年終美貿易戰後，截至去年底，大陸出口至美國有約48%的產品，實際上已不再享有優惠稅率；對於USCC的報告，中國大陸駐美大使館發言人劉鵬宇稱，內容充斥虛假訊息和誹謗，「反映了一種根深蒂固的偏見」，試圖將中美經貿關係拉回冷戰時代的做法違反世貿組織規則，只會損害兩國的共同利益，擾亂全球經濟。