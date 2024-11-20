一年讓利超225億元 陸「巨無霸」ETF集體調降管理費

大陸華夏、華泰柏瑞、易方達、南方等多家基金管理人官網日前公告，將調降旗下大型寬基ETF費率，機構測算，每年讓利超人民幣50億元（約新台幣225億元）。業內認為該舉是推動費率改革重要舉措，大陸其他寬基股票ETF費率水平有可能也會陸續下調。

大陸華泰柏瑞、華夏、易方達、南方、嘉實、華安六家基金業者公告，調降旗下部分寬基ETF（市值型ETF）的費率，管理費率統一調降至0.15%，托管費率統一調降至0.05%。降費將在20日、22日分批啟動。藍鯨新聞統計，這波降費涉及20檔寬基ETF，按第3季末規模估算，超人民幣1.4兆元。

今年以來，大陸多檔ETF頻頻降費，但大規模寬基ETF幾乎沒有參與。此前降費主力軍是小規模、且同類排名非第一的基金，規模多數在百億以下的中小型ETF。然而，這類ETF降費更多是「以價換量」，以價格戰搶佔市場份額；全市共10檔規模在人民幣500億元以上的股票型ETF，有8檔費率都處於「0.5%管理費+0.1%托管費」高位，在監管號召下，這批大寬基ETF終於降費讓利。

藍鯨新聞引述Wind數據顯示，目前全市場共有812檔股票型ETF，其中，有145檔費率結構為「0.15%管理費+0.05%托管費」，佔比僅有17%。615檔股票型ETF的管理費還在0.5%至1.0%區間。代表未來還有許多ETF有望下調。

大陸證監會在去年7月正式啟動公募基金行業費率改革工作，目前已完成主動權益類基金降費和公募佣金改革，未來，銷售費率改革也將在年底落地。陸證監會主席吳清19日在第三屆國際金融領袖投資峰會上表示，證監會穩步推進公募基金行業費率等改革，大力發展權益類基金特別是指數化投資。

京東金融投研團隊分析稱，低費率將降低投資者的交易成本，進一步提升ETF的競爭力，有利於吸引中長期增量資金入市，有助ETF市場構建「長錢長投」的生態。