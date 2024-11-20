折疊手機先鋒獨角獸神話告終 柔宇科技被宣告破產

深圳中院日前宣布大陸科技獨角獸、曾經的柔性屏技術先鋒柔宇科技及其下子公司破產。代表曾經估值高達500多億元（約新台幣2,240億元）的深圳獨角獸企業隕落。分析認為柔宇案例帶來示警，大陸科技公司在追求創新同時，也須同步注意公司運營、風險管理與內部治理等問題。

深圳中院18日公告，依據管理人對柔宇科技現有資產及負債的調查結果，可以認定柔宇科技不能清償到期債務，且資產不足以清償全部債務。因此根據破產法裁定柔宇科技破產。且旗下兩家關聯公司深圳柔宇顯示技術有限公司和深圳柔宇電子技術有限公司，也一併宣告破產。

柔宇科技於2012年成立，是由美國史丹佛大學畢業、被稱為天才少年的海歸博士劉自鴻及其團隊所創立，在美國矽谷、深圳及香港同步運營。

柔宇科技在2014年8月造出厚度僅0.01毫米，捲曲半徑可達1毫米的柔性屏幕而成名，成為大陸全國知名的獨角獸企業，2018年投資約人民幣110億元建設的全球首條全柔性顯示屏大規模量產線在深圳正式投產，並推出搭載自產柔性屏的折疊屏手機柔派1代，成為大陸國內首款折疊屏手機。

儘管柔派手機在技術上具有創新性，但市場表現未如預期。售價高昂、軟體適配不足、硬體設計等問題，讓這款產品難以打開主流市場，2020年，柔宇科技發佈柔派2代，但銷量依然不佳。

不過，該公司仍憑藉技術的前景性，估值一度超過人民幣500億元，累計融資金額近人民幣百億元。2019年有消息傳出稱柔宇科技將赴美股上市，不過最終未能成行；2022年衝刺大陸科創板IPO，但在2021年2月，因面臨較大財務壓力，主動撤回申請。

事實上，自2021年以來，柔宇科技欠薪、裁員的傳聞未停止，2023年傳言甚囂塵上，儘管柔宇科技的獨立董事、中央財經大學中國企業研究中心主任劉姝威期盼政府能伸出援手拯救柔宇，但仍難逃破產結果。

經濟觀察報報導，截至2024年3月底，柔宇科技涉及的拖欠金額包括人民幣6,000萬元工資和數千萬元期權獎勵，共計超過人民幣1億元。