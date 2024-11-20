中國首富砲轟拚多多 直言政府不干預低價是失職

中國電商平台拚多多憑藉壓迫商家提出最低價格強勢崛起，引發企業不滿。農夫山泉董事長鍾睒睒昨天砲轟拚多多的價格體系「劣幣驅逐良幣」，對中國產業是一種巨大傷害。他直言，中國政府沒有干預是失職的。

綜合北京商報、界面新聞等陸媒報導，儘管已經多次問鼎中國首富，鍾睒睒甚少出現在媒體的聚光燈前。他昨晚在江西贛州與媒體對話，並回應多項尖銳議題。

針對中國消費低迷問題，鍾睒睒表示，花錢和不花錢是社會保障系統決定的，「如果有良好的社會保障系統，他不擔心（花錢），因為我始終餓不著。」

談到當下熱門的直播帶貨現象時，鍾睒睒直言，他永遠不會做直播帶貨，認為那些企業是平原型的，他的企業是垂直的，他有根。「我看不起直播帶貨的企業家，你可以做更有價值的東西。」

鍾睒睒提到，「我要求電商平台不能（抽成）超過銷售的5%，為了這個，阿里巴巴都來找我，但是我說，我們的主要就在小店，每天那麼多快遞、外賣小哥在社會掙扎，為什麼要和他們爭？」

除了不看好當前中國企業高管集體下場直播帶貨的風潮，鍾睒睒也批評電商平台的低價模式。

鍾睒睒說，農夫山泉一直在提升價格體系，網路平台卻讓價格體系下降，「尤其是拼多多這樣的價格體系，對中國品牌，對中國產業是一種巨大傷害。這不僅僅是劣幣驅逐良幣的行為，更是一種不好的產業導向。」

他強調，「價格就是產業導向，這種價格導向，政府沒有干預，是失職的」。

儘管農夫山泉身為中國飲用水霸主，但面對消費低迷、追逐低價的市場，也不得不低頭。

根據財報，農夫山泉今年上半年營收人民幣221.73億元（下同，約新台幣998億元），雖然成長8.4%，但以往占營收高達50%的包裝飲用水產品，卻大幅下滑18%。

自2000年放棄純淨水業務後，農夫山泉4月底火速推出綠色包裝的純淨水產品，並以低價策略在市場銷售，最低甚至12瓶只賣8.9元。

根據美國雜誌富比世（Forbes）的全球富豪排行榜，鍾睒睒已連續4年蟬聯中國首富。