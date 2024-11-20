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寧德時代洽談歐洲建立電池回收業務 擴大歐洲業務版圖

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸電池龍頭寧德時代，正洽談在歐洲建立電池回收業務，隨著該公司準備在匈牙利開始電池生產，此舉將擴大在歐洲地區的業務版圖。路透
大陸電池龍頭寧德時代，正洽談在歐洲建立電池回收業務，隨著該公司準備在匈牙利開始電池生產，此舉將擴大在歐洲地區的業務版圖。路透

大陸電池龍頭寧德時代正洽談在歐洲建立電池回收業務，隨著該公司準備在匈牙利開始電池生產，此舉將擴大在歐洲地區的業務版圖。

彭博報導，寧德時代當地營運主管 Jason Chen 表示，該公司正在與包括匈牙利在內的歐洲政府討論可能的地點。他在匈牙利首都布達佩斯指出，在該國的一家新電池製造工廠將在 2025 年下半年投產。「既然我們已經來到這裡，就希望在這裡有一個從製造到回收的循環。」

報導還提到，寧德時代在尋找當地供應商，包括原材料供應商。Jason Chen 說，一些公司已經發送了測試樣品，不過這些談判是初步的，必須滿足競爭要求。

Jason Chen 還駁斥了對電動車轉型步伐放緩的擔憂，目前包括福斯和賓士在內的汽車製造商，也就是寧德時代在匈牙利的主要客戶，正在放緩電動化目標。

「到目前為止，我們沒有看到太大的影響，我們不依賴於單一的客戶，」Jason Chen 說，電動化是一個「不可逆轉的趨勢」。

IT之家報導，寧德時代匈牙利電池工廠位於德布勒森地區，距離布達佩斯約 2.5 小時車程。該工廠第一階段的目標是年產能 40 GWh，後續將擴展到 100 GWh，支持超過 100 萬輛汽車提供電池。

與其他大陸企業一樣，寧德時代在大陸紮根後，也看到歐洲電動車市場的成長潛力。隨著汽車行業從內燃機轉向電池，在該地區的本地化生產和採購，將有助於舒緩當地，對陸企威脅就業的擔憂。

匈牙利 寧德時代 電動

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