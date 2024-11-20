近半數收入來自大陸！ 高通：不擔心川普上台後影響在陸業務

全球最大智慧手機處理器銷售商高通（Qualcomm）， 19日在紐約舉行的投資人活動上表示，高通對即將上任的川普政府持「積極」態度，並不擔心美國擬對大陸徵收關稅的計畫會影響在大陸的業務。

目前高通近一半的收入來自大陸，這一番表態反映了高通對未來的樂觀態度。

財聯社報導，在與分析師的問答環節中，高通負責高通技術許可業務的羅傑斯（Alex Rogers）表示，在川普上次執政時期，高通與當時的川普政府有著「良好的關係」。

在川普的上一任期內，川普政府還曾阻止了競爭對手博通，對高通的敵意收購。

「我們期待雙方關係向前發展。我們對最近的商務部長人選持非常積極的態度，」羅傑斯指的是川普預期提名為商務部長的盧特尼克（Howard Lutnick），「所以我們期待與川普新政府建立良好的關係，就像我們與川普的前一任政府一樣。」

高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）表示，他預計在大陸的業務開展不會出現問題。在高通最近一個財年近400億美元的營收中，大陸市場占到了46%。

川普先前已經提出，計畫對大陸進口商品徵收60%的關稅，而不少經濟學家已經警告稱，這可能令美國遭受報復性關稅。

艾蒙指出，大陸公司正在購買高通的汽車晶片，川普對大陸商品徵收的上一輪關稅並沒有傷害高通。

艾蒙提到，在地緣政治開始成為中美對話焦點的背景下，隨著高通已經擴展到了智慧手機以外的其他行業，高通與大陸的合作關係實際上有所增加。