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促內需救經濟 中共中央財辦喊話：完善「想、敢、能」消費環境

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中共中財辦分管日常工作的副主任韓文秀。（取材自央視）
中共中財辦分管日常工作的副主任韓文秀。（取材自央視）

為了促進內需救經濟，中共中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀表示，要加快完善「想消費」、「敢消費」、「能消費」的政策環境，同時合理增加公共消費，並發揮投資的關鍵作用，以及解決結構性就業矛盾。

韓文秀在中共中央黨校主辦的「學習時報」撰文指出，充分發揮大國經濟縱深廣闊的優勢，堅持擴大內需這個戰略基點，釋放巨大而持久的經濟發展動能。

要健全保障和改善民生制度體系。堅持老百姓關心什麼、期盼什麼，改革就抓什麼、推進什麼，推動政府、市場、社會協同發力。形成有效增加低收入群體收入、穩步擴大中等收入群體規模、合理調節過高收入的制度體系。

同時，還要健全高質量充分就業促進機制，著力解決結構性就業矛盾；健全社會保障體系，完善基本養老保險全國統籌制度，推進基本醫療保險省級統籌，健全靈活就業人員、農民工、新就業形態人員社保制度。

他還指出，更好發揮投資關鍵作用，建立政府投資支持基礎性、公益性、長遠性重大項目建設長效機制，完善激發社會資本投資活力和促進投資落地機制，引導社會資本參與重大工程和補短板領域建設。統籌「硬建設」和「軟建設」，高質量推進「兩重」項目建設。

在外資外貿方面，要強化貿易政策和財稅、金融、產業政策協同，落實全面取消製造業領域外資准入限制措施，推動電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放。

同時，要優化區域開放功能分工，因地制宜打造形態多樣的開放高地，加快形成陸海內外聯動、東西雙向互濟的全面開放格局。

保險 機制 經濟發展

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