快訊

艋舺青山祭登場 星國神秘組織、重量級「象姐」也相挺

駐沙外館也傳霸凌 徐巧芯：高層逼員工墊款、找陪喝酒

專訪／國中就有奧運夢！林郁婷還原奪金喜悅 秀舞技大跳〈APT.〉

聽新聞
0:00 / 0:00

華為折疊機連五年市占第一 余承東：Mate X6和Mate 70是一對王炸組合

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
華為終端官方微博20日預告，華為Mate X6將於26日正式亮相，與華為Mate 70系列同台發布。圖為華為Mate X6。（圖／取自華為終端微博）
華為終端官方微博20日預告，華為Mate X6將於26日正式亮相，與華為Mate 70系列同台發布。圖為華為Mate X6。（圖／取自華為終端微博）

華為終端官方微博20日預告，華為Mate X6將於26日正式亮相，與華為Mate 70系列同台發布。華為常務董事、終端 BG 董事長余承東轉發相關微博並表示，「華為Mate 70系列和Mate X6強強聯合，是一對王炸組合。」

市場調研機構CINNO Research 20日發布報告顯示，2024年第3季，大陸市場折疊手機銷量達354萬支，年增79%。其中華為已連續五年，蟬聯大陸橫屏折疊手機市占冠軍。

快科技報導，華為表示，Mate X6折疊手機20日中午12時8分開起預訂。先前博主數碼閒聊站爆料，華為Mate XT非凡大師的一些新技術，將會應用到Mate X6系列上。

華為Mate XT非凡大師在鉸鏈設計層面，搭載的華為天工鉸鏈系統，為了營造超纖薄手感，還引入內折鉸鏈的嵌入式滑軌結構和外折鉸鏈的一體連杆結構，減少鉸鏈厚度，為用戶帶來更為極致的輕薄體驗。

作為一款主打輕薄耐用的折疊螢幕，Mate X6系列新品將搭載Mate XT非凡大師上的全新鉸鏈系統，提升耐用性。

市場調研機構CINNO Research 20日發布報告還指出，大陸各大主流手機品牌都在積極佈局折疊手機市場。從市占來看，2024年第3季，華為折疊手機銷量約112萬支，年增97%，在大陸折疊手機市占與上年相比上升2.9個百分點，衛冕境內折疊市場銷量第一名。

這一佳績主要得益於去年9月推出的Mate X5新機，該機自上市以來連續四個季度蟬聯境內折疊手機單季銷量冠軍，成為市場的明星產品，華為已連續五年蟬聯大陸橫折疊手機市占冠軍。

報告還提到，2024年第3季大陸折疊手機市場AI技術滲透率達57%，與上年相比大幅上升52個百分點，與上季相比上升15個百分點，今年上市的多款折疊新機都搭載了AI技術，AI技術的應用讓折疊手機變得更加智慧、高效和個性化，極大地豐富了用戶體驗，將成為折疊手機的標配功能。

折疊手機 華為

延伸閱讀

余承東首秀華為Mate 70真機：金絲銀錦材質很特別

華為Mate 70系列開放預訂 10分鐘預約破百萬

陸Q3平板電腦市場 華為續稱王 拉開與蘋果的差距

被控竊取對手機密 華為遞狀要求美國撤銷指控

相關新聞

大陸賣美債 連三月減持 日本同步減倉619億美元

根據美國財政部數據，大陸連續第三個月減持美債，2024年9月持有美債7,720億美元，月減26億美元，連續第三個月減持美...

東方電機 打造全球最寬厚板粗軋機

近日，東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機）承製的全球最寬5600mm寬厚板粗軋機主電機熱負荷試車一次成功，彰顯「...

促內需救經濟 中共中央財辦喊話：完善「想、敢、能」消費環境

為了促進內需救經濟，中共中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀表示，要加快完善「想消費」、「敢消費」、「能消費」...

華為折疊機連五年市占第一 余承東：Mate X6和Mate 70是一對王炸組合

華為終端官方微博20日預告，華為Mate X6將於26日正式亮相，與華為Mate 70系列同台發布。華為常務董事、終端 ...

11月LPR報價出爐：5年期和1年期利率均維持不變

中國人民銀行（大陸央行）授權全國銀行間同業拆借中心20日公布，11月貸款市場報價利率（LPR）出爐，其中1年期LPR為3...

華為智慧手表 獲醫療器材認證

大陸科技大廠華為持續拓展智慧穿戴產品事業版圖。華為昨（19）日宣布，全新華為WATCH D2動態血壓監測智慧手表將於11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。