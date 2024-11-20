華為折疊機連五年市占第一 余承東：Mate X6和Mate 70是一對王炸組合

華為終端官方微博20日預告，華為Mate X6將於26日正式亮相，與華為Mate 70系列同台發布。華為常務董事、終端 BG 董事長余承東轉發相關微博並表示，「華為Mate 70系列和Mate X6強強聯合，是一對王炸組合。」

市場調研機構CINNO Research 20日發布報告顯示，2024年第3季，大陸市場折疊手機銷量達354萬支，年增79%。其中華為已連續五年，蟬聯大陸橫屏折疊手機市占冠軍。

快科技報導，華為表示，Mate X6折疊手機20日中午12時8分開起預訂。先前博主數碼閒聊站爆料，華為Mate XT非凡大師的一些新技術，將會應用到Mate X6系列上。

華為Mate XT非凡大師在鉸鏈設計層面，搭載的華為天工鉸鏈系統，為了營造超纖薄手感，還引入內折鉸鏈的嵌入式滑軌結構和外折鉸鏈的一體連杆結構，減少鉸鏈厚度，為用戶帶來更為極致的輕薄體驗。

作為一款主打輕薄耐用的折疊螢幕，Mate X6系列新品將搭載Mate XT非凡大師上的全新鉸鏈系統，提升耐用性。

市場調研機構CINNO Research 20日發布報告還指出，大陸各大主流手機品牌都在積極佈局折疊手機市場。從市占來看，2024年第3季，華為折疊手機銷量約112萬支，年增97%，在大陸折疊手機市占與上年相比上升2.9個百分點，衛冕境內折疊市場銷量第一名。

這一佳績主要得益於去年9月推出的Mate X5新機，該機自上市以來連續四個季度蟬聯境內折疊手機單季銷量冠軍，成為市場的明星產品，華為已連續五年蟬聯大陸橫折疊手機市占冠軍。

報告還提到，2024年第3季大陸折疊手機市場AI技術滲透率達57%，與上年相比大幅上升52個百分點，與上季相比上升15個百分點，今年上市的多款折疊新機都搭載了AI技術，AI技術的應用讓折疊手機變得更加智慧、高效和個性化，極大地豐富了用戶體驗，將成為折疊手機的標配功能。