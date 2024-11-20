11月LPR報價出爐：5年期和1年期利率均維持不變

中國人民銀行（大陸央行）授權全國銀行間同業拆借中心20日公布，11月貸款市場報價利率（LPR）出爐，其中1年期LPR為3.1%，5年期以上LPR為3.6%，與上月相比均維持不變。機構認為，當前境內處於加快釋放存量和增量政策紅利階段，本月調整LPR並無迫切性，但不排除央行再度調降存款準備金率。

值得一提的是，大陸央行20日進行人民幣3,021億元7天期逆回購操作，中標利率為1.50%，與先前持平。同花順iFinD數據顯示，20日有人民幣2,330億元7天期逆回購到期。

華爾街見聞報導，10月21日，1年期、5年期LPR利率均下調25個基點，單次下降幅度創2019年LPR改革以來之最，超出市場預期，顯示出貨幣政策支援經濟的力度和決心。

今年以來，貸款市場報價利率（LPR）共調整了3次，帶動企業融資和居民信貸成本不斷下降，業內普遍預期本月LPR將保持穩定。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，就目前境內物價環境，常規政策工具空間仍充足。考慮到年底前，推動金融機構加大實體經濟支馳、增量財政政策實施以及季節擾動等，資金面可能存在一定波動，為做好跨周期調節，不排除央行再度調降存款準備金率。另外，目前利率工具仍有空間，需要根據實體經濟和物價復蘇情況，並兼顧內外平衡。

中新經緯報導，東方金誠分析，在10月兩個期限品種LPR報價分別大幅下調25個基點後，11月LPR報價保持不變，符合市場預期。一方面，作為LPR報價的定價基礎，9月降息之後政策利率（央行7天期逆回購利率）保持穩定，已在很大程度上預示11月LPR報價會保持不變。

另一方面，10月LPR報價下調幅度較大，加上銀行淨息差仍面臨一定放緩壓力，報價行也缺乏進一步下調LPR報價加點的動力。

展望未來，東方金誠提到，年底前經濟運行將延續回升態勢，政策利率將保持穩定，LPR報價也將繼續保持不變。著眼於促進房地產市場止跌回穩，提振經濟增長動能，推動物價水準溫和回升，以及有效應對可能出現的外部貿易環境變化，2025年央行將堅持支持性貨幣政策立場，而且會保持較高靈活性，降息降準都有空間，LPR報價也將跟進下調。