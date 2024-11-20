東方電機 打造全球最寬厚板粗軋機

近日，東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機）承製的全球最寬5600mm寬厚板粗軋機主電機熱負荷試車一次成功，彰顯「德陽造」在冶金領域電動機裝備設計製造方面的領先水準。

據介紹，周口鋼鐵專案採用5600mm+5500mm雙機架軋機配置，規畫建設世界上最大的寬厚板機組。其5600mm寬厚板軋機主電機是目前世界最大轉矩的軋機驅動電機，具有技術要求高、製造工藝複雜等特點。

東方電機採用最新定子機座結構設計方案，高水準、高品質、高效率完成該項目粗軋主電機設計製造，有效縮短了產品交付周期，在冶金中厚板領域樹立了標竿。

東方電機總部位於四川省德陽市，已有60多年電動機研發製造技術積澱。今年7月，東方電機電動機新基地正式落成投用。未來，企業將堅持創新驅動發展戰略，打造更多高水準、高品質機組，全力推動新產業高端化、智慧化、綠色化發展。