陸快遞年業務量 首破1500億件

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國國家郵政局18日宣布，中國快遞年業務量首次突破1500億件大關。中國國家郵政局郵政業安全中心中國快遞大數據平台顯示，2024年11月17日16時29分，中國快遞年業務量首次達到1500億件。　　

中新社報導，目前中國年人均收快遞超過100件，平均每秒產生5400多件快件，最高日業務量超過7.29億件，月均業務量超過130億件，月均業務收入超過1000億元人民幣。 　　

快遞市場規模持續增長得益於宏觀政策支持，包括促消費、擴內需政策，以及大規模設備更新和消費品以舊換新行動；也得益於快遞企業通過完善基礎設施建設增強了行業運輸轉運能力。

今年以來，中國郵政快遞業區域發展更加均衡，中西部快遞占比提升，業務量增速超過全國平均水平。新疆的打瓜子、西藏的牦牛肉、青海海西的紅枸杞、甘肅蘭州的軟兒梨、陝西周至的獼猴桃等中西部地區特產，通過快遞網絡到達全國各地。

目前，中西部地區加強快遞基礎設施建設，投產擴建分撥中心，優化運輸線路，提升網絡轉運效能。電商平台和快遞企業合作，免除商家偏遠地區訂單物流中轉費，推出集運模式降低交易成本，激發市場潛力。

新疆 物流 電商

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