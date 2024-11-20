投入711億人民幣 古雷煉化二期項目開工

福建古雷煉化一體化工程二期項目（下稱「古雷二期項目」）開工活動18日在福建漳州古雷石化基地舉行。

中新社報導古雷二期項目總投資711億元（人民幣，下同），是中國石化迄今一次性投資最大的煉化產業項目，也是福建迄今投資規模最大的產業項目。該項目由中國石化、福建煉化和沙特（沙烏地阿拉伯）阿美合作建設，是中沙能源立體合作新格局的重要組成部分，預計將於2030年全面投產，建成後每年可給古雷石化基地提供500萬噸原料。

福建是古代海上絲綢之路東方起點，是21世紀海上絲綢之路核心區，與沙特的交流交往源遠流長。福建省委書記周祖翼在致辭中表示，古雷二期項目開工是繼今年2月全面開工、總投資448億元的中沙古雷乙烯項目後中沙又一大型能源合作項目，對於深化中沙產業合作、助力沙特阿美融入中國市場、打造福建省萬億級石化產業，都有十分重要的意義。

肖渭明表示，沙特阿美以戰略性、長遠性眼光，選擇福建古雷作為對華產業合作的重要支點，加強與中國石化合資合作，能夠實現雙方資源和技術互補，進一步提升石化產業的競爭優勢。

沙特阿美下游業務總裁卡塔尼表示，到2030年，計畫實現400萬桶/日的石油化工產能；還將在古雷建設一座處理能力達到32萬桶/日的煉化一體化裝置，具備年生產150萬噸乙烯和200萬噸對二甲苯的能力。

中國石化集團董事長馬永生表示，此次古雷二期項目的建設，有利於補齊古雷石化基地「油頭」、塑造提質增效新動能，有利於充分發揮區位優勢、提升古雷園區能級，促進石化產業高端化、智能化、綠色化發展。