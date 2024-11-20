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北京地區前10月 進出口近3兆人民幣
北京海關18日發布，今年前10個月，北京地區進出口2.98萬億元（人民幣，下同）。其中，進口2.48萬億元，出口5051.7億元，出口規模為歷史同期第二高位。
中新社報導，今年前10個月，北京地區對共建「一帶一路」國家進出口1.61萬億元，同比（下同）增長2%；對其他金磚國家進出口6579.3億元，增長7%。同期，北京地區對美國進出口2207.1億元，增長4.6%。
北京地區出口規模穩中向好。前10個月，北京地區出口規模突破5000億元。手機、集成電路、汽車拉動北京地區出口增長，前10個月分別出口615.2億元、202.4億元、171.8億元，分別增長33.5%、32.6%、51.8%，合計上拉同期北京地區出口增速5.3個百分點。
北京地區市場主體迸發活力。前10個月，北京地區民營企業進出口3457億元，增長10.8%，占地區外貿總值的11.6%，較去年同期提升1.1個百分點。同期，外商投資企業進出口4684.2億元，增長1.8%。
北京地區外貿產業向「新」提質。前10個月，北京地區高新技術產品進出口4257.3億元，增長7.8%。同期，北京地區醫藥健康產業實現進出口1318.6億元，增長0.7%。
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