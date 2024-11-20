大陸賣美債 連三月減持 日本同步減倉619億美元

根據美國財政部數據，大陸連續第三個月減持美債，2024年9月持有美債7,720億美元，月減26億美元，連續第三個月減持美債，累計今年第3季減持美債高達513億美元，創下單季歷史次高紀錄。值得注意的是，日本第3季也大賣美債619億美元，創下歷史新高。

澎湃新聞報導，美國財政部公布9月國際資本流動報告（TIC）顯示，日本9月減持59億美元美債，持倉規模為1兆1,233億美元，依然是美國第一大債主。中國大陸是第二大債主，從2022年4月起的美債持倉首度低於1兆美元，且之後總體呈減持趨勢。

中日兩國拋售美債概況 圖／經濟日報提供

美國公債的兩個最大外國持有國─日本和中國，今年第3季都大賣美債，當時正值美國大選選戰火熱之際。

9月有個重大特殊情況，就是美國聯準會（Fed）宣布降息50個基點（2碼），開始放鬆2022年3月至2023年7月期間實施的貨幣緊縮政策，推動美債殖利率下降；因債券殖利率與價格呈反向關係，美債的報酬衝上兩年半最高。

然而，這些情況都在美國大選選舉日後丕變，大選結果先確定川普將二進白宮，接著又是共和黨將掌控國會兩院。共和黨完全執政，降稅、加增關稅等川普的政見一旦實現，就可能重燃通膨。美債價格自大選後至今，已大跌近4%。

分析師表示，展望美國新政府可能實行的施政方針，這兩國只會繼續賣出美債。

不過，根據美國財政部的數據，9月時短暫美好的美債行情，令9月整體外資持有的美債規模連續第五個月增加，並創下紀錄新高。9月外資持有的美國公債，從8月的8.503兆美元增至8.673兆美元。與去年同期的7.515兆美元相比，增加15.4%。

指標的10年期美國公債殖利率，9月一開始是3.928% ，月底是3.802%，不過近日已回升至4.4%。

日本和中國則是在9月時大量減持美債。日本的持有金額，從8月的1.129兆美元降至9月的1.123兆美元。至於中國，持有量在9月則已連續三個月下降，降至7,720億美元。中國的美債持有量在2011年6月一度創下1.315兆美元的最高紀錄。