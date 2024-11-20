聽新聞
0:00 / 0:00

大陸賣美債 連三月減持 日本同步減倉619億美元

經濟日報／ 記者林宸誼、編譯黃淑玲／綜合報導
展望美國新政府可能的施政方針，分析師表示，大陸及日本只會繼續賣出美債。 （中通社）
展望美國新政府可能的施政方針，分析師表示，大陸及日本只會繼續賣出美債。 （中通社）

根據美國財政部數據，大陸連續第三個月減持美債，2024年9月持有美債7,720億美元，月減26億美元，連續第三個月減持美債，累計今年第3季減持美債高達513億美元，創下單季歷史次高紀錄。值得注意的是，日本第3季也大賣美債619億美元，創下歷史新高。

澎湃新聞報導，美國財政部公布9月國際資本流動報告（TIC）顯示，日本9月減持59億美元美債，持倉規模為1兆1,233億美元，依然是美國第一大債主。中國大陸是第二大債主，從2022年4月起的美債持倉首度低於1兆美元，且之後總體呈減持趨勢。

中日兩國拋售美債概況 圖／經濟日報提供
中日兩國拋售美債概況 圖／經濟日報提供

美國公債的兩個最大外國持有國─日本和中國，今年第3季都大賣美債，當時正值美國大選選戰火熱之際。

9月有個重大特殊情況，就是美國聯準會（Fed）宣布降息50個基點（2碼），開始放鬆2022年3月至2023年7月期間實施的貨幣緊縮政策，推動美債殖利率下降；因債券殖利率與價格呈反向關係，美債的報酬衝上兩年半最高。

然而，這些情況都在美國大選選舉日後丕變，大選結果先確定川普將二進白宮，接著又是共和黨將掌控國會兩院。共和黨完全執政，降稅、加增關稅等川普的政見一旦實現，就可能重燃通膨。美債價格自大選後至今，已大跌近4%。

分析師表示，展望美國新政府可能實行的施政方針，這兩國只會繼續賣出美債。

不過，根據美國財政部的數據，9月時短暫美好的美債行情，令9月整體外資持有的美債規模連續第五個月增加，並創下紀錄新高。9月外資持有的美國公債，從8月的8.503兆美元增至8.673兆美元。與去年同期的7.515兆美元相比，增加15.4%。

指標的10年期美國公債殖利率，9月一開始是3.928% ，月底是3.802%，不過近日已回升至4.4%。

日本和中國則是在9月時大量減持美債。日本的持有金額，從8月的1.129兆美元降至9月的1.123兆美元。至於中國，持有量在9月則已連續三個月下降，降至7,720億美元。中國的美債持有量在2011年6月一度創下1.315兆美元的最高紀錄。

川普 日本 美國大選

延伸閱讀

拜登宣示收緊邊境移民措施 美國半年內3次向大陸派出「大型遣返航班」

誰在大賣美債？日本和中國持續倒貨 拋售金額創紀錄

元大三檔ETF 開募

川普政策將導致「五高」、助漲美股但打擊美債？實則未必

相關新聞

大陸賣美債 連三月減持 日本同步減倉619億美元

根據美國財政部數據，大陸連續第三個月減持美債，2024年9月持有美債7,720億美元，月減26億美元，連續第三個月減持美...

東方電機 打造全球最寬厚板粗軋機

近日，東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機）承製的全球最寬5600mm寬厚板粗軋機主電機熱負荷試車一次成功，彰顯「...

華為智慧手表 獲醫療器材認證

大陸科技大廠華為持續拓展智慧穿戴產品事業版圖。華為昨（19）日宣布，全新華為WATCH D2動態血壓監測智慧手表將於11...

陸飛行汽車第一股／億航Q3財報 三個驚喜

大陸「飛行汽車第一股」億航智能公布第3季財報顯示，營收人民幣1.28億元，年增347.8%，調整後淨利潤人民幣1,570...

陸「30%蘋果稅」爭議…數據釋疑

回應外界對「30%蘋果稅」爭議。蘋果昨（19）日發布一份研究報告指出，大陸App Store去年創收人民幣3.76兆元（...

華為Mate70宣傳 劇透AI血統

華為Mate70預購火熱，華為昨（19）日連發三部宣傳影片，每一部宣傳文案中，均帶有「Mate有真AI」的標籤，引發外界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。