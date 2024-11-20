理想汽車 銷量突破百萬輛

大陸造車新勢力的理想汽車昨（19）日宣布，公司累計汽車銷售已成功突破100萬輛大關。這也象徵著理想汽車成為大陸造車新勢力中首家達到此里程碑的品牌。

據理想汽車官方微博消息，理想汽車宣布，公司汽車銷量突破100萬輛，其中理想ONE交付21萬輛；理想L9交付23萬輛，理想L8交付20萬輛；理想L7交付25萬輛；理想L6交付15萬輛。

中國經濟周刊指出，理想從首款車交車到產銷突破100萬輛僅用不到五年（58個月）的時間。10月14日，理想汽車第100萬輛整車在江蘇常州製造基地下線出廠；四天後，理想汽車第100萬輛整車交付。大陸迎來第一家累計達成百萬輛生產和交付的造車新勢力玩家。

理想汽車第100萬輛交付的車型是理想L9，這款車首次上市發表會是在2022年6月，同年8月開啟交付，至今已經累計交付超過21萬輛。

理想汽車董事長兼執行長李想表示，理想汽車堅持與本土優質供應商合作，不斷完善供應鏈體系與管理標準，要讓「理鏈」快速、健康生長，未來將會擁抱智慧電動車時代的技術變革，不斷提升產品品質和服務水準。

IT之家提到，理想今年10月交付5萬1,443輛，年增27%；理想2024年前十月共交付39萬3,255輛。截至10月底，理想汽車在大陸全國已有475家零售中心，涵蓋144個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心444家，涵蓋223個城市。理想汽車在大陸全國已投入使用1,004座理想超充站，擁有4,910個充電樁。

陸媒分析，理想汽車精準的市場定位‌獲得家庭用戶的喜愛，推出的車型如理想ONE、理想L9、L8、L7等，均以大空間、高舒適性和智慧化為賣點，滿足了家庭用戶的多樣化需求，例如，理想L9以其大空間、舒適性和豐富的娛樂配置，精準地滿足了家庭出行、自駕遊等場景下的需求。

理想汽車是中國大陸第一家年營收突破人民幣千億元的新勢力車企，也是首個獲利的新勢力車企。2023年，理想汽車淨利潤人民幣118億元，現金儲備超過人民幣1,000億元，展現了強大的盈利能力和財務健康狀況‌。