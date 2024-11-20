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華為Mate70宣傳 劇透AI血統

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
華為Mate70預購火熱。 （取自快科技）
華為Mate70預購火熱。 （取自快科技）

華為Mate70預購火熱，華為昨（19）日連發三部宣傳影片，每一部宣傳文案中，均帶有「Mate有真AI」的標籤，引發外界對Mate70系列可能有AI手勢、AI分身、AI防窺三大新功能的猜想。

科創板日報報導，在第一部宣傳影片中，華為打出了「一抓一放，掌控全場」的宣傳標語。用戶在不便直接操作手機時，只需簡單的一抓一放動作，就可實現對手機的控制。

之前華為手機已支持透過隔空手勢，閱讀電子書、瀏覽圖片、控制音樂及影片播放等。如今Mate70加上AI功能，或許將提供更多AI手勢操作。

第二部影片的宣傳語為「不可思議，分身有戲」，或與「AI分身」有關。透過官方介紹可以看到，這裡的「分身」更加側重於拍攝方面。結合影片內容，Mate70系列在拍攝中將在同一場景中，為拍攝主體創造出多個分身。

第三項AI功能或為「AI防窺」。影片宣傳標語為「見所未見，僅你可見」。之前華為手機已推出防偷窺功能，使用者開啟防窺螢幕模式之後，可透過人臉識別技術自動降低螢幕亮度或黑屏，或改變通知內容，防止他人窺探。

華為Mate品牌盛典將於26日下午2時30分舉行，屆時Mate70系列也將正式揭開面紗。19日的三部影片，也是華為在官宣定檔Mate70發布日期之後，首次公開的一系列功能前瞻。

Mate60系列已使用AI技術說明影像處理、聲音識別和自然語言識別。例如，透過運用深度學習的圖像增強演算法，自主優化拍照效果，在低光環境下也能拍出清晰照片；AI語音助手運用自然語言處理技術，在理解使用者指令的同時，還能進行高效交互。

隨著華為、OPPO、榮耀、vivo等新機相繼搭載AI功能，AI智慧手機出貨市占將進一步上升。市場調查機構Counterpoint Research預計，2024年全球生成式AI智慧手機的出貨市占將達到19%；預估到2028年，全球生成式AI智慧手機的出貨量將達到7.3億支，出貨占比將達到54%，超過2024年預期水準的三倍以上。

影片 手勢 標語

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