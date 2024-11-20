陸飛行汽車第一股／億航Q3財報 三個驚喜

大陸「飛行汽車第一股」億航智能公布第3季財報顯示，營收人民幣1.28億元，年增347.8%，調整後淨利潤人民幣1,570萬元（約新台幣7,065萬元），這也是繼第2季首次實現單季獲利後，第3季再乘勝追擊，營收、淨利潤及交付量三項核心指標均創下歷史新高。

界面新聞報導，億航智能今年第3季財報顯示，億航智能的主要產品「EH216-S」交車量達到63架，創下其史上最高的季交量。而今年前兩季的交車量分別在26架和49架，季增幅分別為142%和28%。

億航智慧營運長王釗表示，第3季既有現有客戶的複購訂單也有新客戶的訂單，且這些訂單大多還是來自大陸各地的地方政府，山西客戶第3季完成交付40架，該客戶總交付量達50架；浙江溫州文成客戶第3季交付3架，該客戶總交付量達30架；深圳和合肥客戶也於第3季分別複購5架，用於深圳羅湖區營運中心及合肥駱崗工業新落成的UAM樞紐港擴建部署。

然而，從毛利率來看，第3季億航智能毛利率為61.2%，較去年同期的64.6%下降3.4個百分點，同時，較今年第2季的62.4%下降1.2個百分點。

億航智能財務長楊嘉宏解釋，第3季的交付中有不少是過去老客戶的複購訂單。因複購訂單是按照去年簽署的協議的銷售價格，單價稍微低些，影響到億航第3季整體客單價，所以毛利率小幅下降。不過，依然能維持在60%以上的水準。

此外，億航智能樂觀稱，公司預計2024年第4季營收約為人民幣1.35億元，年增138.5%。