華為智慧手表 獲醫療器材認證

大陸科技大廠華為持續拓展智慧穿戴產品事業版圖。華為昨（19）日宣布，全新華為WATCH D2動態血壓監測智慧手表將於11月26日正式亮相，並已開啟預售，目前到手價為人民幣2,888元（約新台幣1.3萬元）。同時，華為還透露，此款智慧手表已通過全球共七個國家和地區的醫療器材認證。

此前，華為WATCH D2已在其海外發表會面向全球市場搶先亮相。富比世雜誌（Forbes）當時稱，「華為第二代血壓表Watch D2手表在測量一個關鍵健康指標—血壓方面，毫無競爭對手。」IDC最新數據亦顯示，華為今年上半年接連以手環和智慧手表新品上市取得顯著成長，連續兩季位居全球腕戴市場出貨量第一，並連續五年領跑中國大陸市場。

官方消息指出，華為WATCH D2腕部動態血壓監測手表更輕巧，並延續其在健康監測領域的累積。華為終端BG董事長余承東昨天在微博上表示，「時隔三年，新一代華為血壓表來了！這款智慧手表支持動態血壓監測，通過多個國家醫療器材認證，11月26日Mate品牌盛典上將與大家見面！」

據介紹，華為WATCH D2是全球首款醫標腕上24小時動態血壓表，且為全球首款透過大陸藥監局二類醫療器材註冊和歐盟CE MDR醫療器材認證的動態血壓監測智慧手表，目前共計獲得七個國家和地區醫療器械認證。