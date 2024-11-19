余承東首秀華為Mate 70真機：金絲銀錦材質很特別

華為終端BG董事長余承東19日晚間發布視頻，曬出華為Mate 70 Pro+，這是Mate 70真機首秀。

余承東說：「很多人想看我車展有沒有露出手機，還在路上出差也被大家拍我拿沒拿手機，大家特別期待Mate 70到底長啥樣，今天我也不藏著掖著了，給大家看看。」

據瞭解，余承東展示的版本為華為Mate 70 Pro+金絲銀錦，他表示後蓋材質很特別。不過，余承東並未過多介紹新機外觀，他將在11月26日的Mate品牌盛典上詳細揭曉。

根據華為官網，除金絲銀錦外，華為Mate 70系列還將提供曜石黑、雪域白、雲杉綠、風信紫、墨韻黑、羽衣白、飛天青等多款配色。

華為18日正式開啟Mate 70系列的預訂通道，並定檔於11月26日正式發布，不到兩天的時間，華為Mate70系列三款產品Mate70、Mate70 Pro和Mate70 Pro+在華為商城預約已超過200萬支。

另外，華為終端19日連發三部宣傳影片，每一部宣傳文案中，均帶有「Mate有真AI」的標籤，外界猜測Mate70系列可能有AI手勢、AI分身、AI防窺三大新功能的猜想。

在第一部宣傳影片中，華為打出了「一抓一放，掌控全場」的宣傳標語。用戶在不便直接操作手機時，只需簡單的一抓一放動作，就可實現對手機的控制。

之前華為手機已支持透過隔空手勢，閱讀電子書、瀏覽圖片、控制音樂及影片播放等。如今Mate70加上AI功能，或許將提供更多AI手勢操作。

第二部影片的宣傳語為「不可思議，分身有戲」，或與「AI分身」有關。透過官方介紹可以看到，這裡的「分身」更加側重於拍攝方面。結合影片內容，Mate70系列在拍攝中將在同一場景中，為拍攝主體創造出多個分身。