陸「山水旅遊第一股」瀕臨破產 逾百億造古城日均遊客不足20人

大陸旅遊類股第一家上市公司、被稱為山水旅遊第一股的張家界旅遊集團正走破產邊緣，主因在於旗下項目大庸古城虧損嚴重，儘管有政府補貼，但受疫情影響、先天設計不足，加以遊客減少，或仍難挽救頹勢。

張家界在10月16日收到張家界市中級人民法院破產申請決定書，張家界中院決定對張家界啟動預重整。

公開資料顯示，張家界成立於1992年12月，於1996年在深圳證券交易所掛牌上市，是張家界市內最大的旅遊集團和唯一的上市平台，同時也是中國旅遊類股第一家上市公司。旗下擁有大庸古城、環保客運、寶峰湖、楊家界索道、十里畫廊觀光電車、張家界中旅等多要素資源綜合體。

張家界虧損嚴重，根據其10月28日發布財報顯示，今年前三季的營業收入約人民幣3.1億元，年減5.08%；歸母淨虧損約人民幣6,473萬元，年減53.36%。第3季虧損人民幣356萬，虧損增幅近2倍。

值得注意的是，張家界旗下大庸古城發展有限公司上半年的淨虧損約6,438萬元，比張家界虧損還多；此外，大庸古城上半年購票人數年降幅為張家界所有項目中最高，為81.89%，購票人數僅有2,300人，換算下來，日均購票人數不足20人。簡言之，大庸古城拖垮了張家界。

圍繞著「大庸」這個歷史IP，當地斥資約人民幣25億元（約合新台幣112.5億元）推出「大庸古城」項目。位於張家界市中心區域，2016年6月破土動工，2021年6月試運營，2022年8月全面完工，是「張家界單體投資最大的城市旅遊文化項目」。

大庸古城原預計打造集「吃、住、遊、購、娛」於一體的旅遊綜合休閒區，構建張家界中心城區的城市文化休閒新地標。不過，開業至今，大庸古城未能完成整個項目的招商。澎湃新聞報導，大庸古城自開業以來，景區內的商戶就未交過租金，只交了幾萬元押金。「商戶老闆們稱（景區）沒搞好，沒人來，聯合起來不交租金。」

張家界歷年年報統計，2021年大庸古城全面完成建設並對外試運營後，至2023年，大庸古城的歸母淨利潤約-4.83億元。澎湃新聞報導，大庸古城目前不收費，假日人潮也顯得「冷清」，許多商家大門緊閉，表演項目也暫停運營，已經成為當地民眾的市民公園。

該項目瀕破產引起大陸輿論熱議，綜合梳理網路言論，有觀點認為大庸古城目的在重現明清歷史，但缺乏歷史基礎與人文底蘊，靠仿古建築難以還原社會文化體系；也有分析認為，大庸古城是大陸旅遊「快餐式」開發的縮影。

大庸古城虧損引起地方首長高度重視，湖南省委書記沈曉明11日也調研了大庸古城，並指出要盤活存量資產，積極探索「旅遊+」新模式新路徑，推動旅遊發展提質增效。