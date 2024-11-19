深化務實合作 大陸證監會：支持符合條件境內企業赴境外上市

中國大陸證監會主席吳清11月19日表示，要以4月公布的5項措施作為重要抓手，持續深化兩地務實合作，全力支持香港鞏固提升國際金融中心地位。未來會進一步提升境外上市備案效率，支持符合條件的境內企業到境外上市，更好地利用好兩個市場、兩種資源。

港媒《信報》指出，國際金融領袖投資高峰會11月19日在香港舉辦。吳清在會上指，未來對外開放的步伐會愈來愈大，會進一步保持境外融資渠道暢通，進一步提升境外上市備案效率，支持符合條件的境內企業到境外上市，更好地利用好兩個市場、兩種資源。繼續拓展與境外市場互聯互通，擴大滬深港通標的範圍，拓展存託憑證互聯互通，吸引全球中長期資金。

吳清說，深化債券市場對外開放，穩步擴大商品和金融期貨市場對外開放，更好滿足國際投資者多元化的投資選擇及風險管理需要；展開證券期貨跨境監管與執法合作，持續加強與國際投資者常態化溝通，增強政策穩定性、透明度、可預期性，不斷提升外資機構赴華展業的便利度。

吳清表示，大陸國家宏觀管理部門和金融管理部門近期推出一系列大力度政策利好和政策工具，來穩定投資者信心，中證監亦與人民銀行（大陸央行）快速推出「證券、基金、保險公司互換便利」和股票回購增持再貸款；目前互換便利首批人民幣500億元操作已落地，有超過120家上市公司披露回購增持再貸款的安排。

他認為，在各方共同努力下，中國資本市場呈現積極變化，投資者預期明顯改善，A股、港股和海外中國資產交投較活躍，未來將堅持以改革促發展、促穩定，著力健全投資和融資相協調的資本市場功能，支持長錢長投的政策體系，不斷提升市場吸引力。

吳清還說，北京當局督促上市公司牢固梳理回報股東意識，推出上市公司市值管理指引，支持通過分紅回購等方式回報投資者。截至10月底，A股上市公司已公布中期現金分紅人民幣6,441億元，新增披露回購方案1,360宗，數量及金額均創新高。相信隨著一系列增量政策舉措逐步落地，制度改革進一步完善，隨著資本市場全面深化改革，資本市場長期向好的底層邏輯將會更穩固。

吳清強調，證監會正加快推行新一輪資本市場的改革開放，會推出更多務實措施，為國際投資者選擇中國市場，創造更好的環境。他表示，會深化債券市場對外開放，穩步擴大商品和金融期貨市場對外開放，滿足多元化的投資選擇以及風險管理的需要。且會加強跨境監管與執法。