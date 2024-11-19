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大陸刺激措施後繼落空 陸股外資大進又大出一場空

中央社／ 北京19日電
大陸股市示意圖。圖／路透
大陸股市示意圖。圖／路透

日媒報導，中國9月下旬推出一系列刺激措施後，10月初外資一度大舉流入中國股市創歷史新高。但因擔憂中國經濟成長仍將放緩，加上對11月8日官方記者會的失望，過去4週外資又自中國股市流出達169億美元，也創歷史新高。

日經中文網報導，截至目前為止，外資已連續5週流出中國股市。

對中國經濟成長放緩的擔憂，更成為各路資金自全球新興市場國家流出的原因之一。報導指出，堅挺的美國經濟和中國經濟的成長減速，使投資全球新興市場股票及債券的資金大舉流出。其中，11月7至13日自新興市場股票基金流出的資金規模約達74億美元，創下2015年8月以來的新高。

報導指出，上述流出新興市場的資金當中，從中國股市流出的資金令人矚目。10月初，由於外資對中國政府推出經濟刺激措施的期待，使資金流入中國股市的規模創歷史新高。但因擔憂中國經濟成長，過去5週來資金又轉為流出，且過去4週流出的169億美元（約新台幣5482億元）也創歷史新高。

日本瑞穗研究與技術公司主任經濟學家月岡直樹表示，11月8日閉幕的中國全國人大常委會議，並沒有推出進一步的財政刺激措施，使市場上越來越多的觀點認為，這場會議的結果不如外界預期。

除對中國經濟成長趨緩的擔憂外，美國總統當選人川普（Donald Trump）的就任後將推動的政策，也將成為焦點。如今，共和黨占據美國總統及參眾兩院多數的「連三紅」已成定局。

報導指出，越來越多的觀點認為，川普在競選承諾中提出的提高關稅和驅逐非法移民等主張，轉化為現實政策的可能性提升，美國通膨壓力將加大，連帶使新興市場國家的資金流動也可能進一步發生變化。

野村證券外匯分析師春井真認為，就像容易受到川普政策負面影響的中國和墨西哥，以及不太會受影響的東歐國家一樣，未來資金在這些新興市場國家中也會進行篩選。

人大常委會 外資 川普

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